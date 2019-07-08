Dayak atıp çırılçıplak soydular, yakıp öldürdüler!

GÜNEY Afrika’nın Limpopo şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Abelo Muila, geçtiğimiz ay arkadaşları ile oynarken ortadan kayboldu. Bir süre sonra çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Bölge sakinleri, çocuğu öldürenler için 'kendi yasaları'nı uygulamaya karar verdi. Şehrin kuzeyinde yer alan Ha-Mashau Misevhe köyünden bir çete, iki kadının Abelo Muila'yı öldürdüğü kanısına vardı. Esther Mudziwa ve altmış altı yaşındaki Sarah Hulumeni'yi önce dövdüler. Ardından zorla kıyafetlerini çıkardılar. Sonrasında ise kadınları ateşe verdiler. Polis memuru Brigadier Motlafela Mojapelo, "Akşam 10 civarında, çete toplandı. Başta çeşitli objelerle kadınlara saldırdılar. Ateşe vermeden önce iki kadını soydular" diyor. Ön soruşturmalar sonucunda, cesetlerin olduğu yerden ayrılan çetenin, 79 yaşında bir adama ait üç evi de ateşe verdiği ortaya çıktı. Ev sahibi yangından yara almadan kurtuldu. Limbobo polisi, 16 ve 17 yaşında iki şüpheliyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürü Korgeneral Nneke Ledwaba, topluluk üyelerini bu iğrenç eylemlerden kaçınması konusunda uyardı ve bunun yerine polis ile işbirliği yapmaları gerektiğini belirtiyor. Geçen ay Limpopo'da 12 yaşındaki bir kıza 'şifa bulmak' için kendisine gelmesini söyleyen ve ardından çocuğa tecavüz eden bir kilise papazı tutuklanmıştı.