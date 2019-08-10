banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Danimarka’da polis merkezinde patlama!

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir polis merkezinde patlama meydana geldi. Polis, patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.

YAŞAM 10.08.2019, 09:36 Melike Temir
Danimarka’da polis merkezinde patlama!
banner404

PATLAMA başkent Kopenhag’ın Nørrebro bölgesindeki bir polis merkezinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı açıklamada, olayın incelendiği ve patlamada yaralanan olmadığı belirtildi.

    #Danimarka #polis merkezi #Patlama #Kopenhag
    Yorumlar (0)
    35°
    açık
    Günün Anketi Tümü
    Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
    Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
    banner384
    Namaz Vakti 10 Ağustos 2019
    İmsak 04:32
    Güneş 06:03
    Öğle 13:08
    İkindi 16:54
    Akşam 20:03
    Yatsı 21:28
    Puan Durumu
    Takımlar O P
    1. Alanyaspor 0 0
    2. Ankaragücü 0 0
    3. Antalyaspor 0 0
    4. Beşiktaş 0 0
    5. Denizlispor 0 0
    6. Fenerbahçe 0 0
    7. Galatasaray 0 0
    8. Gazişehir Gaziantep 0 0
    9. Gençlerbirliği 0 0
    10. Göztepe 0 0
    11. Kasımpaşa 0 0
    12. Kayserispor 0 0
    13. Konyaspor 0 0
    14. Çaykur Rizespor 0 0
    15. Sivasspor 0 0
    16. Trabzonspor 0 0
    17. Malatyaspor 0 0
    18. Başakşehir 0 0
    Takımlar O P
    1. Adana Demirspor 0 0
    2. Adanaspor 0 0
    3. Akhisar Bld.Spor 0 0
    4. Altay 0 0
    5. Altınordu 0 0
    6. Erzurum BB 0 0
    7. Balıkesirspor 0 0
    8. Boluspor 0 0
    9. Bursaspor 0 0
    10. Eskişehirspor 0 0
    11. Fatih Karagümrük 0 0
    12. Giresunspor 0 0
    13. Hatayspor 0 0
    14. Keçiörengücü 0 0
    15. Menemen Belediyespor 0 0
    16. Osmanlıspor 0 0
    17. Ümraniye 0 0
    18. İstanbulspor 0 0
    Takımlar O P
    1. Liverpool 1 3
    2. Bournemouth 0 0
    3. Arsenal 0 0
    4. Aston Villa 0 0
    5. Brighton 0 0
    6. Burnley 0 0
    7. Chelsea 0 0
    8. Crystal Palace 0 0
    9. Everton 0 0
    10. Leicester City 0 0
    11. Man City 0 0
    12. M. United 0 0
    13. Newcastle 0 0
    14. Sheffield United 0 0
    15. Southampton 0 0
    16. Tottenham 0 0
    17. Watford 0 0
    18. West Ham 0 0
    19. Wolverhampton 0 0
    20. Norwich City 1 0
    Takımlar O P
    1. Athletic Bilbao 0 0
    2. Atlético Madrid 0 0
    3. Barcelona 0 0
    4. Celta de Vigo 0 0
    5. Deportivo Alaves 0 0
    6. Eibar 0 0
    7. Espanyol 0 0
    8. Getafe 0 0
    9. Granada 0 0
    10. Leganés 0 0
    11. Levante 0 0
    12. Mallorca 0 0
    13. Osasuna 0 0
    14. Real Betis 0 0
    15. Real Madrid 0 0
    16. Real Sociedad 0 0
    17. Real Valladolid 0 0
    18. Sevilla 0 0
    19. Valencia 0 0
    20. Villarreal 0 0
    banner440
    Günün Karikatürü Tümü
    ineeeeeek
    banner545