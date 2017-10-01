Damada takı yerine kokoreç...

KENTTEKİ özel bir otelde düzenlenen Ertan ve Neşe Gence çiftinin düğün merasimine katılan Efkan Kılıç, düğünde para, altın takmak yerine kese kağıdına sarılı kokoreçi damadın para kurdelasına taktı.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da kokoreççilik yaparak geçimini sağladığını, durumu olmadığından dolayı da damada "kokoreç" taktığını söyledi.

Herkesin durumuna göre takı taktığını anlatan Kılıç, "İnsanlar ekonomisine göre takı takıyor. Benim de durumum yok, hiçbir şey takmamaktan ise

kokoreç takmayı tercih ettim. Çifte mutluluklar diliyorum." dedi.

Damat Ertan Gence ise kokoreçi gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, "Efkan Ağabey çok sevdiğim bir insan. Herkes bütçesine göre takı takıyor. Ağabeyimiz de kokoreç taktı, ne yapalım bize de afiyetle yemek düşer." ifadelerini kullandı.