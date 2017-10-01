Damada takı yerine kokoreç...

KENTTEKİ özel bir otelde düzenlenen Ertan ve Neşe Gence çiftinin düğün merasimine katılan Efkan Kılıç, düğünde para, altın takmak yerine kese kağıdına sarılı kokoreçi damadın para kurdelasına taktı.
Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da kokoreççilik yaparak geçimini sağladığını, durumu olmadığından dolayı da damada "kokoreç" taktığını söyledi.
Herkesin durumuna göre takı taktığını anlatan Kılıç, "İnsanlar ekonomisine göre takı takıyor. Benim de durumum yok, hiçbir şey takmamaktan ise
kokoreç takmayı tercih ettim. Çifte mutluluklar diliyorum." dedi.
Damat Ertan Gence ise kokoreçi gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, "Efkan Ağabey çok sevdiğim bir insan. Herkes bütçesine göre takı takıyor. Ağabeyimiz de kokoreç taktı, ne yapalım bize de afiyetle yemek düşer." ifadelerini kullandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.