Cuma günü okunacak dualar cuma günü okunacak dilek duası

CUMA günü hangi duaları okuyanların dilekleri kabul oluyor.

İslam inancına sahip kişilerin en önemli günü olan cuma günü geldi. Cuma günü dua okumak isteyenler neleri okumalı. Cuma günü Hz. Muhammed'in okudu dilekleri kabul eden dua ne?

Cuma günleri İslam alemi için ayrı ve önemli bir yer tutar. Cuma günleri sevdiklerimize gönderdiğimiz Cuma mesajları ile dostlarımıza arkadaşlarımıza güzel dileklerimizi paylaşırız. Cuma günleri huzur, hoşgörü hakimdir. İnananlar Cuma gününün ayrı bir bereketi olduğunu düşünürler. Bu sebeple her hafta bu günü ayrı bir bayram havasında yaşar ve değerlendiriler. Cuma günün ayrı bir özelliği de öğle namazı ile birlikte kılınan Cuma namazı olarak adlandırılan bir namaz kılınıyor olması. Cuma Namazı öğle namazı ile birlikte kılınır. Cuma namazı aynı zaman da Müslümanlar için önemli bir toplanma günüdür.

CUMA GÜNÜ HANGİ DUALAR OKUNUR İBADETLER YAPILIR, FAZİLETLERİ NELER?

Cuma günü çokça salavat zikredenin, seksen senelik günahları silinir, Estağfirullahеlazim еllеzi la ilahе illa hüvеl hayyеl kayyumе vе еtubü ilеyh.

Her Kim Cuma gecesi Kehf Suresini okursa, O müminin 2 cuma günü arasında yaptığı günahlar affedilir, Cuma gecesi her kim 2 Rekât namaz kılarak, Fatiha ve Zilzal suresini çokça okursa yaradan o kulunu kabir azabından ve kıyamet korkularından uzak tutar. Cuma günü Yasin Suresini zikredenin, işlediği günahlar bağışlanır.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU CUMA DUALARI

“Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” (Taberani)

*“Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım.” (Kütüb-i Sitte)

*El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; “Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O’ nu överler. Ey iman edenler! Siz de O’nu övün ve O’na salât ve selam edin, O’ na gönülden teslim olun.”

*Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” (Cem’ul Fevaid)

CUMA GÜNÜ DİLEK DUALARI

Herhangi bir kimse cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) her ne hayırlı dileği için olursa olsun 100 kere essalatü ves-selamü aleyke ya seyyidi ya rasulallah huz bi yedi.kallet hileti edrikni salavat-ı şerifini okursa dileği gerçekleşir, bu dünya ve ahirete ait hayırlı muratlarına erişir.

Düşmana karşı önlem almak isterseniz Salı günü güneş doğduktan 45 dk sonra dua edilmelidir. Eğer bir kişinin muhabbetini celp etmek isteniyorsa Çarşamba günü sabah güneş doğduktan 45 dk sonra dua edilmelidir.