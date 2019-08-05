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Çorum'da feci kaza! 10 yaralı

Çorum- Ankara karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan minibüsteki 10 kişi yaralandı.

YAŞAM 05.08.2019, 15:09 Toygar Dim
Çorum'da feci kaza! 10 yaralı
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KAZA, sabah saatlerinde Çorum- Ankara karayolu Hamdiköy mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Çorum'a giden Metin Gül (47) yönetimindeki 19 DN 383 plakalı minibüs, Hamdiköy yakınlarında refüje çarparak takla attı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atıp, ters dönen minibüste sıkışan yolculardan Fatma Bolat, itfaiye ve sağlık görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, diğer yaralı 9 kişi de ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

#kaza #çorum #ankara #Minibüs #Polis #İtfaiye #sağlık
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