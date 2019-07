Çok eşliliğin yasal olduğu kabilede skandal: Ağaç kabuğuyla kürtaj

İNGİLTERE'de Kanal 4'te yayınlanan Extreme Vibes: The Last isimli belgeselin yapımcısı Livia Simoka, düştü yollara ve erkeklerin çok eşli, kadınların çok mutsuz olduğu Pygmy kabilesiyle tanıştı.Yaşamın 10.000 yıl önce başladığı kabul edilen Orta Afrika'nın ilk sakinlerinden Pygmy Kabilesi'nde yasa dışı ilişkiler yaygın. Erkekler, kadınları aralarında bir güç savaşı olarak kullanıyor.Pygmy kabilesi erkeklerinin iki kadınla evlenmesi geleneksel. Bunun geleneksel olması kadınların doğal olarak kalbini kırıyor.Aka, 2. kadın olmayı kabul etti ve Ekwambe ile gizlice evlendi. Şimdi 3 aylık hamile ve terk edildi.Ekwambe, Aka'yı terk etmeye ve orijinal eşine sadık kalmaya karar verdi çünkü Ekwambe'nin ilk karısı Yambi de şu an hamile. Ekwambe, ilk karısı Yambi'nin yanında kalması gerektiğini söyleyip gitti.Aka ise tek başına çocuğa bakamayacağı için bebeğini öldürmeyi planlıyor. Burada kürtaj yöntemi çok farklı. Kadınlar ağaç kabuğundan üretilen bir zehir içerek bebeklerini doğmadan öldürüyorlar. Çaresiz kaldığını ve doğacak olan bebeğine tek başına bakacak durumu olmadığı için zehir içerek bebeğinden vazgeçmeye karar verdi. Kalbi kırık Aka, Ekwambe'nin bebeğine hamile ama Ekwambe'nin, kendisine ilişkilerinin bittiğini ve kendisi gibi hamile olan diğer eşine daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini söylediği için bebeğini düşürmeye karar verdi. "Bu hamileliği bitirmek istiyorum. Ormandaki ağaç kabuğunu kullanacağım. Onu Ngongu adında bir ağaçtan alacağım. İçtiğim zaman bu hamilelik bitecek." dedi.Köydeki mahkeme ise Ekwambe'nin, aynı anda iki hamile eşine bakması gerektiğine hükmetti. Ekwambe, ağlayarak şunları söyledi: İki eşiniz varsa, bu erkekler için de çok zor. Sadece bir eşle, hayat daha sakin, daha az gürültü, daha az sorun. Geceleri uyuyamıyorum. Dinlenmek için vakit bile yok.