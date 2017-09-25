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Çocuklarla uzun uçuşlar yapacak ebeveynlere öneriler

Çocuklarla birlikte uzun yolculuklara çıkmak, çoğu zaman yorucu ve problemli olabilir. Hâl böyle olunca, çocuklu ailelerin seyahat için ulaşımı daha rahat, mesafesi kısa bölgeleri tercih ettiği görülür

Çocuklarla uzun uçuşlar yapacak ebeveynlere öneriler

Çocuklarla birlikte uzun yolculuklara çıkmak, çoğu zaman yorucu ve problemli olabilir. Hâl böyle olunca, çocuklu ailelerin seyahat için ulaşımı daha rahat, mesafesi kısa bölgeleri tercih ettiği görülür

25 Eylül 2017 Pazartesi 11:59
Çocuklarla uzun uçuşlar yapacak ebeveynlere öneriler
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ÇOCUKLARIN uzun yolculuklardan hoşlanmıyor oluşu ve aksi bir durum olması riski; ailelerin cesaretini kırarak onları kısa yolcukları tercih etmeye mecbur kılıyor. Fakat gerekli önlemler alındığında aslında çocuklarla da uzun yolculuklara çıkmam mümkün. İşte, çocuklarla uzun uçuşlar yapacak ebeveynler için seyahat önerileri:

Olası Hastalıkları Atlamayın: İshal, Isırık, Ateş

Her yolculuk hava ve iklim değişimini beraberinde getiriyor. Özellikle de uzun yolculuklar ve mesafe göz önünde bulundurulduğunda bu tür seyahatlerde ishal, kusma, ateş gibi hastalık olasılıkları beliriyor. Bu yüzden hiçbir hastalık detayını atlamadan gerekli ilaçları yanınızda bulundurun ki olası durumlarda zorlanmayın.

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Seyahate çıkmadan önce koşulları doktorunuza danışarak yanınıza alabileceğiniz ateş düşürücü, soğuk algınlığı, ağrı kesici gibi ilaçların hiçbiri ihmal etmeyin. Aynı zamanda sinek ve benzeri böcek ısırıklarını da göz önünde bulundurun. Yara bandı, sargı bezi gibi ana parçaların bulunduğu bir çanta hazırlamayı es geçmeyin. Çocuğunuzun herhangi bir farklı hastalığı, alerjisi var ise bununla ilgili gerekli önlemleri de öncelikli olarak almalısınız.

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Aksilikleri En Aza İndirin: Her Adımda Plan

Unutmayın, çocuklarla uzun yolculuklara çıkmadan önce her adımınızı planlamanız en doğrusu. Çocuksuz aileler plansız davranarak mevcut aksiliklere boyun eğebiliyor fakat çocukların durumu yetişkinlerle bir olmadığından her adımın önceden planlanması ve aksiliklerin en aza indirilmesi gerek. Bunun için kalacağınız oteldeki yatak, bebek sandalyesi ve benzeri şartlardan uçaktaki yerinize, hava durumuna kadar her bir detayı planlayın.

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Uçakta koltuk seçimini önceden yaparak siz ve çocuğunuz için en doğru, en rahat yeri seçin. Kalacağınız oteli, gezilecek, görülecek yerleri çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre belirleyin. Hava durumunu kontrol ederek yanınıza mevsim şartlarının değişkenliğini göz önünde bulundurarak birkaç parça kalın kıyafet ve her duruma karşı yedek kıyafet alın.

Onu Daima Mutlu Edin: Uçuş ve Davranış Önerileri

Çocuklu bir tatilin iyi geçmesinin en önemli etkisi, elbette ki o tatilde çocukların da mutlu olması. Yolculuğa çıktığınız andan itibaren önceliğinizi onun mutluluğu üzerine odaklayın. En sevdiği birkaç oyuncağı yahut eşyayı yanınıza almayı asla ihmal etmeyin. Uzun uçuşunuz sırasında basıncın onları huzursuz edip korkutacağını unutmayın. Bu yüzden uçak kalkış ve inlerinde bebekleri biberonla beslemeyin.

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Yola çıkmadan onlarla konuşarak tatil hakkında hayal kurmalarını sağlayın. Gezeceğiniz yerleri merak etmelerine olanak tanıyarak mevcut kurallarınızı biraz daha gevşek tutun. Kendini rahat hissederse her ortama rahatlıkla ayak uydurabileceğini ve iyi bir tatilin onun mutluluğunun altında yattığını unutmayın.

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çocukEbeveyn
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