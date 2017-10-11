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Çocuklarımızı cinsel istismardan nasıl koruruz?

Tüm dünyada çocuklara yönelik şiddet ve istismar giderek artıyor. Peki, bu durumda ailelere ne gibi görevler düşüyor? Çocuklarımızı cinsel istismardan nasıl korumalıyız? Cinsel istismar nedir?

Çocuklarımızı cinsel istismardan nasıl koruruz?

Tüm dünyada çocuklara yönelik şiddet ve istismar giderek artıyor. Peki, bu durumda ailelere ne gibi görevler düşüyor? Çocuklarımızı cinsel istismardan nasıl korumalıyız? Cinsel istismar nedir?

11 Ekim 2017 Çarşamba 13:30
Çocuklarımızı cinsel istismardan nasıl koruruz?
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ÇOCUKLARIMIZA cinsel istismar anında ne yapacağını nasıl öğretmeliyiz? İşte haberimizin detayları.. 

Cinsel istismar nedir? 

Cinsel istismar yetişkinlere veya çocuklara karşı dokunma, okşama, öpme gibi izinsiz yapılan eylemlerdir. 


Psikolojik bir rahatsızlık olan cinsel istismar kim tarafından ne zaman yapılacağı kestirilemez.Yalnızca çocuklarımıza ve sevdiklerimize bundan nasıl korunabileceklerini öğretebiliriz.

Özellikle çocuklar cinsel istismardan büyük ölçüde etkilenir ve bu yetişkinlik dönemlerine de yansır. İstismar vakalarının çoğu aileyi tanıyan, çocuğa yakın kişiler tarafından yapılır ve çocuk bazen bunun ne olduğunu anlayamaz ya da ebeveynlerine söylemeye çekinir. 

Çocuğun cinsel istismara uğradığı nasıl anlaşılır?

Çocuğunuz normalden daha içine kapanık, duygusal ve huysuzsa,
Belli belirsiz öfke patlamaları yaşıyor, geceleri kabuslar görüp altına kaçırıyorsa,
Evden veya okuldan sürekli kaçıyor, bazı yerler ve kişilerden aniden korkuyorsa,
Özel bölgelerinde morarma ve kanama varsa,
Tuvalet yaparken sürekli bir Ağrı varsa,
Oyun oynarken daha önce duymadığınız şekilde argo kelimeler sarf ediyorsa çocuğunuz cinsel istismara uğramış olabilir. 

CİNSEL İSTİSMAR VE İSTİSMARDAN KORUNMA
Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl verilmeli?

Öncelikle her insanın sadece kendisinin görmesi ve dokunması gerektiği bazı “özel” bölgelerinin olduğu çocuğa öğretilmelidir. 

Özel vücut bölgelerinin adları ve onların ne olduğu öğretilmeli herhangi birinin o istemediği müddetçe ona dokunması veya onun başka insanların özel bölgelerine dokunmaması gerektiği anlatılmalıdır. 

Eğer herhangi birisi özel bölgelerine dokunursa hemen oradan ve o kişiden uzaklaşması gerektiği ya da çığlık atarak etrafındaki kişilerden yardım isteyebileceğini öğretmelisiniz. 

Yabancılardan herhangi bir madde; çikolata veya Oyuncak olabilir almaması ve yabancılarla konuşmaması gerektiğini anlatmalısınız. 

Çocuklarınıza hayır demeyi öğretin. Onların rızası olmadan yapılan bu tür davranışlarda neden hayır demeleri gerektiğini anlatın.
 
Çocuklarınıza her koşulda inandığınızı ve onlara her zaman saygı duyduğunuzu benimsetin.

Ülkemizde 15 yaşını geçmemiş kişiler yasalar tarafından korunur. Olayın anlam ve sonuçlarını algılamayacak yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı yapılan her türlü istismar suç kabul edilir. 

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Son Güncelleme: 11.10.2017 13:39
Anahtar Kelimeler:
çocukCinsel Istismar
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