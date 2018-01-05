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Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı
Çocuklarda zeka gelişimi artırmanın 5...
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Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı

Bilim dünyası zekanın genetik ve çevresel faktörlere göre şekillendiğini söylüyor. Çevresel faktörler arasında da en önemli şey çocuğun büyüdüğü ortam. Peki anne babalar, çocuklarının zeka gelişimine katkı sağlayabilmek için nasıl bir ortam yaratmalılar, televizyon zeka gelişimini etkiler mi, hangi aktiviteler bu gelişime katkı sağlar? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Erol cevapladı

Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı

Bilim dünyası zekanın genetik ve çevresel faktörlere göre şekillendiğini söylüyor. Çevresel faktörler arasında da en önemli şey çocuğun büyüdüğü ortam. Peki anne babalar, çocuklarının zeka gelişimine katkı sağlayabilmek için nasıl bir ortam yaratmalılar, televizyon zeka gelişimini etkiler mi, hangi aktiviteler bu gelişime katkı sağlar? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Erol cevapladı

05 Ocak 2018 Cuma 07:44
Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı
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BİLİM dünyası zekanın genetik ve çevresel faktörlere göre şekillendiğini söylüyor. Çevresel faktörler arasında da en önemli şey çocuğun büyüdüğü ortam. Peki anne babalar, çocuklarının zeka gelişimine katkı sağlayabilmek için nasıl bir ortam yaratmalılar, televizyon zeka gelişimini etkiler mi, hangi aktiviteler bu gelişime katkı sağlar? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Erol cevapladı...

Kalıtsal bir hastalık olmadığı sürece çocukların bedensel ve psikolojik sağlığının yanında zeka gelişimine de katkıda bulunmak mümkün. “Bu gelişime ebeveynler nasıl bir katkıda bulunabilir?” sorusunu cevaplayan Acıbadem Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Erol, çocuklarda zekayı geliştirecek en önemli unsurun konuşmak, şarkı söylemek gibi karşılıklı etkileşim olduğunu söylüyor.

Sağlıklı bedensel gelişimlerini sürdüren çocukların zeka gelişimleri de beraberinde geliyor. Ancak anne babalar olarak “daha zeki çocuklarımız olsun” dürtüsüyle bu yönde çaba göstermekten de kendimizi alamıyoruz. Araştırmalar, aslında bunun için ekstra bir çaba sarf etmeye de gerek olmadığını gösteriyor. Kullanabileceğimiz en önemli araç sevgimiz ve vereceğimiz güven…Onlarla konuşmak, oyun oynamak, şarkı söylemek gibi karşılıklı etkileşim kurmak, çocuklarımızın zeka gelişimi için en önemli katkı oluyor. Bunun yanı sırası hamilelikten itibaren alacağımız önlemler ve doğru alışkanlıklar konusunda Acıbadem Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Erol, şu önerilerde bulunuyor…

ZEKA GELİŞİMİ, ANNE KARNINDA BAŞLIYOR

Beynimizde milyonlarca nöron bulunuyor ve zeka gelişimi bu nöronlar arasında yapılan bağlantıların yani sinapsların artması olarak tanımlanıyor. Bu gelişim hamilelik döneminden itibaren başlıyor. Dolayısıyla anne adayının sağlığı bebeğin beyin gelişimini de direkt olarak etkiliyor. Bu nedenle öncelikle düzenli sağlık kontrollerinin ihmal etmeyin ve sağlıklı beslenmeye önem verin. Folik asit ve omega eksikliği varsa bunlar takviye edin. Bebeğin beyin gelişimini negatif yönde etkilediği için hamilelik ve emzirme boyunca alkol ve sigaradan uzak durun. Sizin salgıladığınız mutluluk hormonunun bebeğinizi de etkileyeceğini unutmayın. Onunla sohbet edin, birlikte müzik dinleyin ve mümkün olduğunca stresten uzak durun.

ANNE SÜTÜ, ZEKAYI ETKİLER Mİ?

Zeka gelişiminde en önemli sermayenin anne sütü olduğunu söyleyen Dr. Reyhan Erol, bu fırsatı iyi kullanmak gerektiğini belirterek şunları anlatıyor: “Araştırmalar anne sütünün zeka gelişimi üzerindeki etkisini gösteriyor. Özellikle okul çağı çocuklarının performansında anne sütü almış olmak önemli bir fark yaratıyor. Bununla birlikte emzirme anında anneye dokunan ve göz teması kuran bebeğin beynindeki kan akımı ve sinaps denen nöronlar arası bağlantılar artıyor. Ayrıca emzirme sürecinde annenin bebeğiyle yumuşak bir ses tonuyla konuşması, gülmesi, ona dokunması da öğrenme ve hafızayı da barındıran, genel olarak limbik sistem olarak bilinen yapıyı etkilediği biliniyor.”

UYKU, ZEKA GELİŞİMİNDE NEDEN ÖNEMLİ?

Bebeklikten itibaren çocukluğun her döneminde yeterli ve kesintisiz uyku, bedensel gelişim kadar beyin gelişimi için de son derece değer taşıyor. Bu nedenle çocukların kaliteli uyku almalarını sağlamak için gerekli ortamı oluşturmaya özen gösterin. Ayrıca, tiroit bezinin iyi çalışmaması durumunda zeka geriliği riski doğduğu için, doğumdan hemen sonra bebekten topuk kanı alınarak değerlendirme yapılmasını sağlayın.

TELEVİZYON, ÇOCUKLARIN ZEKASINI NASIL ETKİLİYOR?

Beyin gelişiminin yüzde 70-80'ilk bölümü ilk iki yaş döneminde tamamlanıyor. Dolayısıyla özelikle bu dönem gelişimi olumsuz etkileyebilecek uyaranlardan uzak durmak önem taşıyor. Zekayı negatif yönde etkileyen unsurların başında da televizyon geliyor. Bu nedenle hayatın ilk yıllarında çocukları televizyondan mümkün olduğunca uzak tutun. İki yaşından sonra da günde en fazla bir saat televizyon izlettirin ve bunu birlikte yapın. Ve çocuğunuzla izlediği şey hakkında konuşarak, sorular sorun ve cevap vermesini sağlayarak etkileşiminizi sürdürün.

SÜREKLİ “HAYIR” DEMEMEYE ÇALIŞIN

Çocukların öğrenme süreçlerinde özellikle bir yaşından sonra eller çok önemli bir araç oluyor. Bu dönemde çocukların dünyayı dokunarak anlamaya çalıştıklarını hatırlatan Dr. Reyhan Erol, “Çocuklar bu yüzden ellerine aldıkları her şeyi ağızlarına götürüyor. Ve tüm bu bilgiler beyne aktarılıyor. Bu nedenle çocuğun güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde, her şeye dokunmasına izin vermek gerekiyor. Aksi şekilde davranmak ise beyin gelişimini ters yönde etkileyebiliyor” diyor. Ayrıca bu dönemde çocukları mümkün olduğunca anlamaya çalışmak ve her şeye ‘hayır' dememeye de özen göstermek önem taşıyor.

EN İYİ AKTİVİTE, SEVDİĞİ AKTİVİTEDİR

Çocuktan gelen uyarılara her zaman kulak vermek gerekiyor. Onun da birey olduğunu ve söz hakkının bulunduğunu unutmayın. Yedi aylık bebeğinizin bile yemeğini kendi başına yeme çabasını desteklemek için eline kaşık vermeniz, hem özgüvenini, hem de zekasını geliştirmeye yardım edecektir. Okul çağındaki çocukları da sevdiği spor aktivitelerine yönlendirerek, arkadaşlarıyla ve evde oyun oynayacak zaman için izin vererek gelişimlerine önemli katkı sağlayabilirsiniz. Bu arada onunla göz teması kuracak ve karşılıklı etkileşim sağlayacak her türlü fırsatı değerlendirin.

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Son Güncelleme: 05.01.2018 07:50
Anahtar Kelimeler:
Çocuklarda Zeka Gelişimi
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