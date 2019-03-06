Çocuk koruma derneği başkanı kendi oğlunu istismardan tutuklandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, çocukları cinsel istismardan korumak hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan N., 2 yıl önce eşinden ayrıldı. Mahkeme Erhan N.'nin çocuğuyla her ayın 1. ve 3. hafta sonları görüşmesine karar verdi.

‘BABAM NEDEN ÖYLE ŞEYLER İZLETİYOR'

11 Şubat günü annesi, oğlunun sürekli cep telefonuyla oynaması üzerine, "Sürekli bunlarla vakit geçiriyorsun ancak bunlar zararlı" diyerek uyarıda bulundu. Çocuk ise annesine "Madem zararlı babam neden bana öyle şeyler izlettiriyor" dedi. Durumdan şüphelenen anne, oğluna babasının kendisine ne gibi şeyler izlettiğini anlatmasını istedi. Çocuk da çıplak kadın ve erkeklerin olduğu videoları izlettiğini anlattı. Bunun üzerine anne, oğluna babasının farklı bir yerine dokunup dokunmadığını sordu. Çocuk da annesine babasının özel bölgelerine dokunduğunu belirtti. Anne çocuğuyla yaptığı görüşmenin ardından 14 Şubat'ta karakola giderek şikâyette bulundu. Çocuğun Ankara ÇİM'de beyanı alındı.

İDDİANAME: İFTİRA ATMASI İÇİN NEDEN YOK

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 26 Şubat günü tutuklanan Erhan N. ise ifadesinde suçlamaları reddetti. Erhan E., oğluna cinsel içerikli video izletmediğini ve şehevi duygularını tatmin amacıyla oğlunun özel bölgelerine dokunmadığını savundu. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 27 Şubat tarihli iddianamede şu değerlendirme yapıldı: "Mağdurun aşamalardaki istikrarlı, samimi, ısrarlı ve herhangi bir tereddütte mahal bırakmayan beyanları, mağdurun şüpheliye iftira atması için ortada geçerli bir sebep bulunmayışı nazara alındığında, şüphelinin kişisel ilişki tesisi sırasında oğlu olan mağdura evinde müstehcen içerikli görüntülerin yer aldığı videoyu izletmek, ardından müstehcenlik ve çocuğun cinsel istismarı suçlarını oluşturulduğu kanaatine varılmıştır."