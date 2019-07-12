Çocuk intihar bombacısı düğünü kana buladı

AFGANİSTAN'NIN doğusundaki Nangarhar'da bir aşiret liderinin düğünü intihar saldırısına sahne oldu. Paçiragam'daki aşiret liderlerinden Malik Tur'un kardeşinin oğlunun düğününde, 13 yaşındaki saldırgan üstündeki patlayıcıları infilak ettirdi. Kalabalığın ortasında gerçekleşen patlama en az altı kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı. Hayatını kaybedenler arasında Kabil yönetimini destekleyen Malik Tur da var. Polis sözcüsü Feyz Muhammed Babarkil, saldırının hedefinin aşiret lideri Tur gibi göründüğünü söyledi. Yerel kaynaklar yaralı sayısını 40 olarak veriyor. Associated Press (AP) haber ajansı ise, 11 yaralının tedavi altına alındığını bildiriyor. Can kaybının artmasından endişe edilen saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban örgütü saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı. Terör örgütü DEAŞ, son yıllarda Nangarhar vilayetinin merkez kenti Celalabad'da kamu binaları, okullar ve yardım gruplarını hedef alan intihar saldırıları düzenledi.