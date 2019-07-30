Çocuk gibi giyinen cinsel ilişki fetişistleri geceleri birbirine kattı!

Onlarca fetiş çift, İngiltere'nin Blackpool kentinde düzenlenen bir partiye, çocuk kıyafetleri ve Disney kostümleriyle katıldı.

Çocuk gibi giyinen cinsel ilişki fetişistleri geceleri birbirine kattı!
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İNGİLTERE'nin Blackpool kentinde bulunan bir gece kulübü, dün akşam saatlerinde oldukça ilginç görüntülere sahne oldu.Fetiş ve swingers çiftler, kendileri için düzenlenen eğlenceye, çocuk kıyafetleri ve Disney kostümleri ile katıldılar.Bu tuhaf kostümlerin sebebi ise katılımcıların çocukken okudukları bir kitap veya izledikleri bir filmden esinlenmiş olmaları... Akşam 20:00 sularında başlayan eğlence, sabaha karşı 03:00 civarında sona erdi.Çiftler, partiye katılmak için 30 euro giriş ücreti ödemek zorunda. Bu ücret içeride alınması istenen hizmete göre değişebiliyor.Kulüpte çıplak olmak serbest ancak çevredeki evlerden görülen bahçeye çıplak girmek kesinlikle yasak.

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