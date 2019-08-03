banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Çocuğunun gözleri önünde öğrencisiyle ilişkiye girdi!

İngiltere'nin Arkansas eyaletinde bir kadın öğretmen, 13 yaşındaki erkek öğrencisi ile oğlunun gözleri önünde ilişkiye girdi.

YAŞAM 03.08.2019, 07:54 Melike Temir
Çocuğunun gözleri önünde öğrencisiyle ilişkiye girdi!
banner404

İNGİLTERE'nin Arkansas eyaletinde 34 yaşında bir kadın öğretmen 13 yaşındaki erkek öğrencisi ile oğlunun gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi. Öğretmenin ilişkiye girdiği öğrenci polise verdiği ifadede, öğretmenle altı kez kendi yatak odasında bir kez de motelde ilişkiye girdiklerini, motelde ilişkiye girdikleri sırada öğretmenin oğlunun da aynı odada olduğunu söyledi.

ÖĞRETMENE 3 YIL HAPİS CEZASI

Öğrencinin telefonunu inceleyen polisler, öğretmen ve öğrenicinin bir birlerine gönderdiği çıplak fotoğrafları gördü. Öğrencinin annesi, oğlunun telefonunda mesajları görünce aralarındaki ilişki öğrenildi. Mahkeme, öğretmeni üç yıl hapis cezası verdikten sonra şartlı tahliye etti. Ayrıca öğretmenin siciline 'cinsel tacizci' maddesinin işlenmesine karar verdi. Öğretmen çalıştığı okuldan kovuldu.

#öğrencisi #ilişkiye girdi #İngiltere #Arkansas #erkek öğrenci #kadın öğretmen
Yorumlar (0)
29°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 03 Ağustos 2019
İmsak 04:23
Güneş 05:57
Öğle 13:09
İkindi 16:56
Akşam 20:10
Yatsı 21:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545