Çocuğunu dövdüğünü iddia ettiği kişiyi öldürdü

OLAY, Manyas ilçesi Maltepe Mahallesi Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Yücel A., çocuğunu dövdüğünü öne sürdüğü husumetli olduğu Zafer Yılmaz ile yolda karşılaştı. Yücel A., belindeki tabancayı çekip, Yılmaz'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Zafer Yılmaz, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Zafer Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, Yücel A.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yücel A. ilk ifadesinde, Zafer Yılmaz'ı, 14 yaşındaki çocuğunu dövüp telefonunu kırdığı için vurduğunu söyledi.