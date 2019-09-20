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Çocuğuna doyamadan hayatını kaybetmişti, ölüm nedeni ortaya çıktı

İngiltere'deki evinde ölü bulunan ünlü vücut geliştirme sporcularından Ben Harnett'ın ölüm nedeni ortaya çıktı. Adli tabip, 37 yaşındaki sporcunun aşırı doz stereoid kullanımından dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı.

YAŞAM 20.09.2019, 11:59
Çocuğuna doyamadan hayatını kaybetmişti, ölüm nedeni ortaya çıktı
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VÜCUT geliştirme sporcusu Ben Harnett, evlenip çocuk sahibi olduktan aylar sonra hayata gözlerini yummuştu. Acı haberle çevresindekileri yasa boğan sporcunun ölüm nedeni belli oldu.

Ben Harnett, birçok yarışmaya katılıp madalyalar kazanmış, saygı duyulan, başarılı bir sporcuydu. Ancak Ben, bir başka yarışmaya hazırlanırken, İngiltere'nin Choppington kentindeki evinde ölü bulunmuştu. 37 yaşındaki Ben Harnett, 8 ay önce evlenip bir kız çocuğu sahibi olmuştu. Hayatında hiç olmadığı kadar mutluydu. Çocuğunu sosyal medyada paylaşarak ona olan sevgisini her fırsatta dile getiren Harnett, 24 yaşındaki karısı Emma ve çocuğunu geride bırakarak hayata veda etmişti.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Ben Harnett'in kesin ölüm nedeni, sporcunun ölümünden 7 ay sonra belli oldu. Harnett'in, stereoidleri yanlış ve aşırı kullandığı için hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Adli tabip Eric Armstrong, aylar süren araştırmalarının trajik sonucunu açıkladı. Armstrong, "Ben, bedeniyle gurur duyuyordu. Ancak bu aşırı gurur, onun vücuduna saygısızlık ederek stereoid kullanmasına neden oldu" açıklamasını yaptı.

VÜCUDU YABANCI MADDELERE DAYANAMAMIŞ

Ben Harnett'in stereoidle beraber kokain de kullandığını açıklayan Eric Armstrong, Harnett'in vücudunun yabancı maddelere dayanamadığı için iflas ettiğini söyledi. Bu olayın tüm vücut geliştirme sporcularına ders olması gerektiğini belirten adli tabip, sporcuları stereoid kullanımı konusunda uyardı.

#İngiltere #Ben Harnett #Vücut Geliştirme
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