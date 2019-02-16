Cinsellikten soğutan faktörler

PSİKİYATRİST-Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, sigara ve alkolün birçok zararının olduğunu ifade ederek, "Hem giysileri hem de ağızları kokar. Temizliklerine dikkat etseler dahi karşı tarafın koku nedeniyle cinsellikten soğumasına neden olabilir. Sigara ve alkol kullanmayan birisinin bu kokulardan etkilenmeden kullanan birisine yakınlaşması zordur" dedi.

Psikiyatrist-Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, "Sigara kullanan kişilerde özellikle 40 yaşından sonra iktidarsızlık sorunları daha sık görülür. Sigara vücuttaki tüm organların oksijen kullanımını azaltır.

Dolayısıyla cinsel organlar da bundan etkilenecektir. Erkekler için en sıkıntı veren cinsel sorun olan iktidarsızlığın oluşmaması ve yaşam boyu sertleşme sorunu yaşamamak için sigaradan uzak durun. Cinsellik esnasında 20 dakika orta şiddette yürüyüşte harcanan enerji kadar enerji gerekir.

Aynı zamanda dakikada 12-20 olan solunum sayısı, 60'lara kadar çıkmaktadır. Bunları gerçekleştirebilmek için sağlam bir akciğer kapasitesine ihtiyaç vardır.

Bu durumu sigara içerken sağlamak oldukça güçtür. Dolayısıyla sigara içenlerde cinsel performans düşer. Sigara ve alkol kullananlarda spermin hacminde ve sayısında azalma, şeklinde bozukluk, hareketinde düşme görülür. Bu durumun kişinin çocuk sahibi olmasına da olumsuz etkisi vardır" dedi.

Sigara ve alkol alanlarda stres seviyesinin diğerlerine göre daha yüksek olduğunu söyleyen Üney, "Dolayısıyla sigara ve alkolü stresle başa çıkmak için bir yöntem olarak görebilirler. Biliyoruz ki stres birçok cinsel sorunu beraberinde getirir.

Ne yazık ki sigara ve alkol stresi engelleyemez. Kişinin yapması gereken sigara ve alkol yerine stresle başa çıkabilecek egzersiz gibi daha sağlıklı davranışlara yönelmek olmalıdır" diye konuştu.