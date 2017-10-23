Cinsel zekanızı ölçmek ister misiniz? 

CİNSEL zekanızın ne kadar olduğunu anlamak isterseniz uzmanlar aşağıdaki testi çözerek işe başlayabileceğinizi söylüyor

1. Kendinizi depresif (Örneğin iş bağlantılı olarak sıkılma veya endişe) hissettiğiniz durumlarda ne sıklıkta seks istiyor veya başlatıyorsunuz?

a. Hiçbir zaman

b. Çok ender

c. Bazen

d. Sık sık

2. Kendinizi yaşlı olarak hayal ettiğinizde (70’in üstü), seks hayatına aynen devam etme olasılığı nedir sizce?

a. Hiç mümkün değil

b. Fazla mümkün değil

c. Belki olabilir

d. Fazlasıyla mümkün

3. Cinsel davranışınızı kontrol etmede ne sıklıkta kendinizi güçsüz ve çaresiz hissediyorsunuz?

a. Ender olarak

b. Bir bakıma sık

c. Çok sık

4. Cinsel yaşamlarında hata yapan anne-babalar olumsuz tecrübelerini bir öğretme fırsatı olarak değerlendirip çocuklarıyla paylaşmak yerine çocuklarından saklamalı. Çünkü çocuklar zaten bizim onlardan istediğimizi değil bizden gördüklerini yapıyorlar.

a. Doğru

b. Yanlış

5. “İyi bir cinsel yaşam üzerinde çalışıp ilerletilebilecek bir şey değil. Ya vardır ya yok” diye düşünüyor musunuz?

a. Kesinlikle

b. Belki

c. Kesinlikle hayır

6. Geçmiş tecrübelerinizi düşündüğünüzde partnerinizle aranızda yaşanan çatışmayı konuşup anlaşarak halletmek yerine seks ile çözüme ulaştırdığınız ne sıklıkta olmuştur?

a. Problemi konuşarak çözme yerine seksle çözme yöntemini asla kullanmam.

b. Birkaç kere geçici olarak problemi konuşarak çözme yerine seks ile halletmeye çalıştığım olmuştur.

c. İlişkilerde ortaya çıkan çatışmaları çözebilmek için seks iyi bir yol.

d. Ben ancak problemi çözdükten sonra seks yaparım.

7. Partneriniz sizden alışık olmadığınız bir cinsel davranışta bulunmanızı isterse ne yaparsınız?

a. Partnerim isterse tabiiki yaparım.

b. İstenilen davranışın neden partnerimin ilgi alanı olup bende rahatsızlık duygusu uyandırdığını anlamaya çalışırım.

c. Partnerime isteğiyle sınırları aştığını hatırlatırım.

d. İlişkiyi bitirmenin zamanı gelmiş diye düşünürüm.

8. Seks yaptıktan sonra genel olarak nasıl hissediyorsunuz?

a. Genellikle depresif

b. Bazen depresif

c. Genellikle mutlu, neşeli ve tatmin olmuş hissederim

d. Hiçbir şey hissetmem

9. Hayatın bir döneminde herhangi bir cinsel travma yaşamış olmak, yetişkin hayattaki cinsellikten zevk almayı olumsuz yönde etkiler mi sizce?

a. Eğer negatif tecrübeden sonra birkaç sene geçmişse sorun değil.

b. Yeni partnerim herhangi bir şekilde kendime güvenimi sarsıcı değilse olumsuz bir etki söz konusu değil.

c. Sadece eğer kişi olumsuz olayın üzerinde obsesif bir şekilde yoğunlaşırsa. d. Pek çok durumda çok mümkün

10. Yeni başlayan ilişkilerde erkek:

a. Beyefendi şekilde davranmalı (kapı açmak gibi)

b. Erkeksi davranışlara gerek yok

c. Geleneksel janti davranışlara gerek yok (kapı açmak, iskemle tutmak gibi).

11. İş yerinde kendinizi gereksiz davranışlardan koruyabilmeniz için aseksüel davranış sergilemeniz gerekiyor.

a. Doğru

b. Yanlış

Her sorudan elde ettiğiniz rakamsal değeri o sorunun sütununun altına yazın. Aynı işlemi 11 soru için tekrarlayın. Çıkan değerleri yatay olarak görün ve toplayın. Sonra 8 ekleyip elde ettiğiniz rakamı 41’e bölün. Buradan çıkan rakamı da 100 ile çarpın.

SONUÇLAR

1. Skorunuz 90 veya üstüyse: Cinsel zekanız süper!

Cinsel zekanız çok yüksek. Büyük ihtimalle çok tatmin edici bir seks hayatınız var. Partnerinizle aranızda anlaşmazlık olsa bile konuşup anlaşıp halledebiliyorsunuz. Cinsellik konusundaki bilgi düzeyiniz yüksek. Cinsellikte kendinizin ve partnerinizin ihtiyaçlarını biliyorsunuz. Aynı zamanda sınırları da biliyorsunuz. Cinsel yaşantınızı daha iyi hale getirebilmek için gerekli donanıma sahipsiniz. Sizin dikkat etmeniz gereken, günlük hayatın baskısı altında ezilip partnerinize yeterince zaman ayıramama olabilir.

2. Skorunuz 80 ila 89 arasındaysa: Cinsel zekanız iyi.

Cinsel olarak akıllı bir insansınız. Zaman içinde aktif ve tatmin edici bir seks yaşantısı kurabilmeniz çok büyük bir olasılık. En azından doğru yoldasınız. Cinsellik konusunda bilginiz averajın üzerinde. Siz ‘iyi seks ya vardır ya da yoktur’ gibi saçma sapan mitlere inananlardan değilsiniz. Mükemmmel hale getirebilmek için seksin, üzerinde çalışılması gereken bir konu olduğunu anlamış durumdasınız. Sizin dikkat etmeniz gereken kadın ve erkekleri stereotip olarak düşünmemek. Cinsellikte kadınlar şöyle erkekler böyle davranmalı şeklinde ön yargılı düşünceden uzak durmak kısaca.

3. Skorunuz 70 ila 79 arasındaysa: Cinsellik konusunda bilginiz var.

Çoğunluk bu aralıkta skor tutturuyor. Bilgisiz ve yeteneksiz değilsiniz. Fakat büyük ihtimal partnerinizle seks konusunda açık açık konuşmak size göre değil. Gerçekten tatmin edici bir cinsel yaşamın fiziksel ve ruhsal sağlığımızı nasıl olumlu etkilediğinin farkındasınız. Fakat oraya ulaşmış değilsiniz henüz. Cinsel kimliğinizi tanıma çabalarını sürdürmeniz gerekiyor. Aynı şekilde partnerinizi de tanımanız gerekiyor. Sizin yapmanız gereken bu konuda biraz daha okuyup kendiniz bilgilendirip, cinsel ilişkilerinizde yürümeyen noktaları bulmak ve açıklıkla bunlara çözüm geliştirmek.

4. Skorunuz 70 ve altı ise: Cinsel olarak problemlisiniz.

Cinsel hayatınız averajın altında ve bu durum sizin için ciddi bir hayal kırıklığına neden oluyor. Sizin için seks gerekli olan tatmin düzeyine ulaşamamış. Ya partnerinizle açık ve dürüst bir şekilde konuşup bağlantı kuramıyorsunuz veya geçmişte yaşamış olduğunuz travma veya kötü tecrübeler elinizi, kolunuzu bağlıyor cinsellikte açılabilmeniz için. İşin ilginç yanı bu konuyla yeterince ilgilisiniz. Eğer olmasaydınız şu anda bu testi yaparak vakit kaybediyor olmazdınız! O nedenle umut var. Seks, sağlığınız için vitamin almak veya spor yapmak kadar önemli. Bu konuda harekete geçmenizin zamanı gelmiş, bilgi edinin, gerekirse bir uzmana başvurun.

