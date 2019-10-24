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Cinsel organlarını yemek için ayı öldüren adamın savunması pes dedirtti

Hindistan'da, 6 yıldır ayıları cinsel organlarını yemek için öldüren adam yakalandı. Yetkililer, şahsın hayvan cinsel organı yediğinde, libidosunun arttığına inandığını açıkladı.

YAŞAM 24.10.2019, 12:57
Cinsel organlarını yemek için ayı öldüren adamın savunması pes dedirtti
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HİNDİSTAN'DA, ayıları penislerini yemek için öldüren ve yasa dışı kaplan avlayan kişi altı yıl sonra yakalandı. Yetkililer, farklı isimler kullanarak saklandığı anlaşılan Yarlen adlı adamın, hayvan cinsel organı yediğinde libidonun arttığına inanan bir kabileye mensup olduğunu açıkladı.Madhya Pradesh Orman Departmanı, Yarlen'i yakalamak için 2013 yılında özel bir birim kurdu. Times of India gazetesi, 6 yıl sonra yakalanan Yarlen'in polise bir çok ayı ve kaplan öldürdüğünü itiraf ettiğini yazdı.Bir yetkili, ayıların safra kesesinin özel güçleri olduğuna inanan bazı Hindistanlı iş adamları için de Yarlen'in bu hayvanları öldürdüğünü söyledi.Yarlen'in üyesi olduğu belirtilen Pardhi-Behelia kabilesi, Madhya Pradesh ormanlarında avlanarak yaşıyor. Bu kabile ayı penisinin afrodizyak etkisi olduğuna ve cinsel gücü artırdığına inanıyor.Hindistan'da vahşi hayvanların avlanması yasak. Yarlen'in ülkedeki yasa dışı kaplan avlanması ve ticareti şebekesinde önemli bir yeri olduğu da düşünülüyor. Hindistan dünya kaplan nüfusunun yüzde 75'inden fazlasına ev sahipliği yapıyor. (Euronews)

#Hindistan #cinsel organ #Ayı
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