Cinsel ilişkiye girdikleri kadınlara kabusu yaşatmışlar! Tutuklandılar

MUĞLA'da, sosyal medyadan tanıştıkları kadınlarla ilişkiye girip, gizli çekimle o anları görüntüleyerek şantaj yaptıkları ve para talep ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Ç.T. ve B.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üniversite öğrencisi Ö.Ç.T. (21) ve lise öğrencisi B.U.'nin (20), sosyal medya üzerinden tanıştıkları kadınlarla cinsel ilişkiye girerek, o anları kameraya kaydedip, görüntüleri yaymakla tehdit ederek para talep ettikleri yönünde 2 ayrı şikayet aldı.

İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİ BİLGİSAYARDAN ÇIKTI

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün B.U. ile Ö.Ç.T.'nin, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki evlerine baskın yaptı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Aramada, dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarında, ilişki görüntülerinin kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.