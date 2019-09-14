Cinsel ilişkiden sonra bunu yapıyorsa dikkat!

FARKLILIKLARIN karşı tarafın çeşitli eleştirilerine neden olabileceğini ifade eden Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, "Cinsellik sonrası salgılanan oksitosin hormonu davranışları belirlemede etkin bir rol oynasa da tek başına bu davranışları açıklamakta yetersiz olabiliyor" dedi.

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, cinsellik sonrası kadın ve erkek tutumlarını şöyle açıkladı:

Sarılmak: Kadınlar genelde cinsellik sonrası sarılmayı tercih ediyorlar. Kendilerini daha güvende hissediyorlar. Esasen cinsellik öncesi gördüğü ilginin gerçekliğini sınama çabası olarak da değerlendirilebilir.

İlişki hakkında konuşmak: Genelde birbirlerine çok zaman ayırmayan çiftlerde, ya da erkeğin çok konuşkan olmadığı birlikteliklerde sık görülüyor. Esasen günlük koşuşturmalar esnasında ya da çocuklarla uğraşırken ihmal edilen duygusal yakınlığın değerlendirme zamanı olarak düşünüyor.

Şu an ne düşünüyorsun sorusu: Birçok kadın cinsel ilişki sonrası sessizliği, biraz önce yaşanan yoğunluğun karşı tarafça ne kadar değerli bulduğunu değerlendirmeye çalışır.

Uzaklaşmak: Eğer kadın cinsellik esnasında orgazm olmamışsa bu sık görülür. Hele bir de karşı tarafça bu önemsenmemişse daha belirgin olarak gözlemlenir.

Hemen giyinmek: Kendi bedeni ile barışık olmayan, ya da karşı tarafın böyle bir değerlendirme yapması ile ilgili endişe yaşayan kadın cinsellikten sonra çabucak giyinir.

Ters davranmak: Cinsellikte orgazm olmayan ya da erkeğin daha bencil davrandığı ilişkilerde daha sık görülür. Ön sevişme yetersiz ise ya da erken boşalma durumlarında da bu davranış gözlemlenebilir.

Çarşafı değiştirmek: Bazı çok titiz kadınlar cinsellik biter bitmez çarşafları değiştirmek ister. Cinsel organların yatağa değmesi ya da meninin bulaşmasından tiksindiği için çabucak çarşafları değiştirmek isteyebilir. Yapmazsa sıkıntıya girer.

Cinsellik sonrası erkek tutumları:

Arkasını dönüp uyumak: Birçok erkek cinsel birleşmeden sonra yatıp uyur. Bu konuda çokça da eleştiri alır. Boşalma sonrası yoğun salgılanan oksitosin hormonu ne yazık ki bu durumu kolaylaştırır. Ayrıca erkeklerin boşaldıktan sonra, tekrar cinselliğe hazırlanmaları için zamana ve dinlenmeye ihtiyaçları vardır.

İlgisiz davranmak: Bir kısım erkek cinsellik sonrası ilgisiz davranabilir. Bu cinsellik odaklı ve duygudan yoksun ilişkilerde daha sık görülür.

Bir şeyler yemek ve içmek: Bazı erkekler cinsellik sonrası fazla efor nedeniyle yeme ihtiyacı duyabiliyorlar. Kadına garip gelse de acıkabiliyorlar.