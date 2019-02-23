Cinsel ilişkide fit performans nasıl yakalanır?

PROF. Dr. Hattat, vücuduna iyi bakmayan yani sağlıklı beslenmeyen, kilo kontrolü yapmayan, hareketsiz, sigara ve aşırı alkol tüketen, yoğun stres altındaki erkeklerde cinsel güç kaybının daha da erken başladığının altını çiziyor: “Bu nedenle önlem almak gerekiyor. Hormon seviyelerini, penis damar ve sinirlerini, pelvik bölgedeki kas yapısını dönem dönem kontrol ettirmek önemli. Buna rağmen sertleşme sorunu, ağrılı sertleşme, erken boşalma, cinsel isteksizlik, penis eğriliği, penis hacim eksikliği gibi sorunlar söz konusuysa problemi geçiştirmemek yani cinsel sorunları fark etmek de önemli. Bu noktada erken tedavinin etkisi yüksek. Ancak yine de önemli bir sayıda erkek cinsel sorunları için yardım almıyor. Oysa performans kaybı hem yoğun strese yol açıyor, hem de erkek ve partneri için zevki azaltıyor.”

Fit performansa sahip olmanın yolları

Eğer siz performans açısından fit olmayı arzuluyorsanız Prof. Dr. Halim Hattat’ın "önlem al, fark et ve tedavi ol" anlayışını benimseyebilirsiniz.

İşte önerileri:

•Öncelikle sağlıklı yaşam cinsel hayat için çok önemli. Sağlıklı kilo aralığı, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durmak, alkolü ılımlı tüketmek ve stres kaynaklarını tanıyıp yönetmek gerek.

•Var olan hastalıklarınızın, kullandığınız ilaçların cinsel yan etkilerini gözden geçirin. Hekiminize danışıp bir yandan cinsel yan etkileri azaltmanın yollarını arayın.

•Eşinizle iyi bir cinsel iletişim, mutlu bir beraberlik cinsel yaşamı olumlu etkiliyor. Beraberliğinize özen gösterin, ilişki sorunlarında yardım alın.

•Dönem dönem cinsel fonksiyonlarınızı kontrol ettirmek (özellikle orta yaşlardan itibaren) iyi bir fikir.

•Hormon kontrolü dönemsel olarak yapılabilir. Eksiklik durumunda hormon tedavileri ile (örneğin testosteron yerine koyma tedavisi) cinsel isteği ve sertleşme kalitesini yükseltmek mümkün.

•Sertleşme sorununda altta yatan nedenler anlaşıldığında sertleşme haplarından enjeksiyonlara, penis şok dalga tedavisinden protezlere kadar değişik tedavi seçenekleri uygulanabiliyor.

•Erken boşalmada boşalma süresini geciktiren ilaçlar, lokal tedaviler ve egzersiz verilebiliyor.

•Penis hacim sorunları ve eğriliklerde sorunun şiddetine göre ilaç tedavileri veya cerrahiler uygulanabiliyor.

•Penis antiaging yöntemlerinde penis ve çevre dokularda oluşan toksinler, ödem vücuttan uzaklaştırılabiliyor. Fit performans ve fit penis için en önemli katkılardan birini biofeedback sistemleri veriyor. Bu sistemler ile penisi destekleyen ve sertleşme-boşalma işlevlerini kontrol eden kas grupları eğitiliyor, güçlendiriliyor.