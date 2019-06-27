Cinsel ilişkide ağrı problemi

TOPLUMUN %10’nunda görülen bu cinsel işlev problemini yaşayan bazı kadınlar, ilk ilişkilerinden itibaren hayatları boyunca böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya (primer disparoni) kalıyorken, bazıları sonradan böyle bir rahatsızlığa sahip olmuştur (sekonder disparoni). Oluş nedenine göre de ağrılı cinsel birleşme problemi organik veya psikolojik nedenlere bağlı olabilir. Diğer taraftan bazı kadınlar cinsel birleşme anı geldiğinde vajen giriş kısmında ağrıyı hissederken (yüzeyel disparoni), bazıları bu acıyı daha derinde, yani kasık ve karın bölgesinde (derin disparoni) yaşayabilir.

YÜZEYEL DİSPARONİ NEDİR?

Vajinanın giriş kısmında ağrının hissedilmesidir. Yüzeyel disparoni nedenleri arasında vulvar vestibulit sendrom (VVS), kızlık zarı veya vajinanın doğuştan gelen yapısal problemleri, vajinal enfeksiyonlar, dış genitalyanın enfeksiyon ve cilt hastalıkları, vajen girişinin darlığı, menopoz, hormonal sorunlar, normal doğum izlerinin kötü iyileşmesi, geçirilmiş vajinal ameliyatlar ve vajinal kuruluk bulunur. DERİN DİSPARONİ NEDİR? Derin disparoni, cinsel ilişki sırasında kasık veya karın bölgelerinde ağrının hissedilmesidir. Rahim, yumurtalık, tüpler ve alt karın bölgesi ile ilişkili jinekolojik hastalıklar derin disparoniye neden olabilir. Derin disparoni de daha çok jinekolojik hastalıklara bağlı olarak gelişmektedir. Derin disparoni nedenleri arasında endometriosis hastalığı, miyomlar, sistit, yumurtalık kistleri, batın içi yapışıklıklar ve pelvik iltihabi hastalıkları bulunur.

PSİKOLOJİK DİSPARONİ NEDİR?

Jinekolojik muayenelerinde hiçbir organik neden bulunamayan hastalarda disparoni nedeni psikolojiktir ve bu sorun daha çok kadının bilinçaltını etkileyen psikolojik durumlar ile ilgilidir. Vajinismus yani “vajinal kasların cinsel ilişkide istemsiz kasılması” en sık olarak görülen psikolojik disparoni sebebidir. Özellikle vajinismus problemini tam olarak değil ama kısmen yenmiş olan pek çok kadında vajinal kasılmaların tam olarak geçmemesine bağlı olarak ilişki sırasında ağrı, acıma hisleri mevcuttur. Bu tür durumlarda tedavi yöntemleri de tamamen farklıdır.

AĞRILI CİNSEL İLİŞKİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ağrılı ilişki problemini maalesef pek çok hasta uzun süreli yaşar. Hatta tedavi edilmezse hayat boyunca yaşamaya devam eder. Disparoni, yani ağrılı cinsel ilişkinin tedavisi nedene yöneliktir. Altta yatan neden bir genital enfeksiyon ise bunun ilaçla tedavisi ile problem çözümlenebilir. Organik kökenli başka hastalıklar sonucunda cinsel ilişki ağrılı bir hale geliyorsa bunlar da tedavi edilebilir. Vajinismus sorunu olan kişilerde psikolojik olarak cinsel terapi yöntemlerine başlanır. Ancak pek çok disparoni durumunda organik kökenli bazı hastalıklar vardır ve bu durumlarda birtakım basit cerrahi işlemlerle tam bir kür elde edilebilir.

DİSPARONİ TEDAVİSİNDE NE TÜR CERRAHİ YÖNTEMLER UYGULANIR?

Cinsel ilişkide ağrı problemi tedavisinde nedene yönelik olarak ilaç tedavileri, cinsel terapiler ve cerrahi yöntemler de uygulanabilir. Vulvar Vestibulit Sendrom (VVS) daha sıklıkla evliliklerinin ilk dönemlerinde disparoni şikayeti olan kişilerde bulunmaktadır ve tedavisi cerrahi ile bu ağrıya hassas bölgenin çıkartılmasıdır. Bunun için ağrıya duyarlı bölgeler öncelikle bir “pamuk uçlu çubuk testi” yardımı ile basitçe tespit edilir. Diğer taraftan normal doğum sırasında kesilen bölgenin iyileşmenin kötü olması durumunda hem estetik yönden kötü görünüm hem de ilişkide ağrı problemi ile karşılaşılabilir. Bu durumda da uygulanan vajinal estetik operasyonlar ile bu dokular çıkarılabilir. Yine kızlık zarının doğuştan normalden kalın ve yüksek kenarlı olması durumunda da cinsel ilişki ağrılı olabileceğinden lokal anestezi eşliğinde 10-15 dakikalık basit bir cerrahi girişim ile bu durum da halledilebilir. Psikolojik nedenli cinsel ağrı tedavisinde ise vajinismus terapileri uygulanmaktadır. Unutmayın ki sebebi ne olursa olsun doğru uygulanan yöntemlerle, ağrılı cinsel birleşmenin % 100’e yakın tedavisi mümkündür.

