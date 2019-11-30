Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kızı tayt ile boğup tecavüz etti!
Rusya'da, Anton Meged isimli adam, kendisi ile ilişkiye girmeyi kabul etmeyen 17 yaşındaki kızı boğarak öldürdükten sonra cesedine tecavüz etti.
YAŞAM 30.11.2019, 12:10
RUSYA'NIN Lesozavodsk şehrinde yaşayan Anton Meged isimli adam, cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen 17 yaşındaki Daria Kolesnikova'yı tayt ile boğup öldürdükten sonra cesedine tecavüz etti.Anton ile görüşmek için evden çıkan Daria'dan bir daha haber alınamayınca, genç kızın ailesi polise kayıp ihbarında bulundu.Polisin yaptığı üç günlük çalışma sonrası Daira'nın cesedi Ussuri nehrinin kenarında çıplak bir vaziyette buldu.Daria'nın telefonunun geçmişine bakan polis ertesi gün Anton Meged'i yakaladı. Genç kızı katleden cani tutuklanırken, olay hakkında soruşturma devam ediyor.
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