Cinsel ilişki tarikatında korkunç bekaret detayı!

ABD, Meksika, Kanada ve Orta Amerika'da 16 binden fazla insanla çalıştıkları söylenen cinsel ilişki tarikatının lideri Keith Raniere, yargılama sürecinde kendisini savcılara "dünyanın en zeki, en ahlaklı kişisi" olarak tanıttı. Dava boyunca tanıkların verdiği ifadeler ise kan dondurdu. İşte o ifadelerden bazıları:

Liderin doğum gününe özel ödeme

Her Ağustos ayında, Nxivm üyeleri, yaklaşık 12 bin TL ödeyerek New York'taki Silver Bay bölgesine gidiyor ve burada Raniere'in doğum gününü kutluyordu. Doğum gününde yapılan etkinlikler tamamen lidere adanıyordu ve Raniere'in sırayla cinsel ilişkiye girdiği 15 ile 20 arasında kadının, Raniere'den başkasıyla cinsel ilişkiye girmesi yasaktı.

Bekaret hazırlığı

Dava dosyasına Daniela olarak kaydedilen eski üyelerden biri, 18 yaşına girmeden haftalar önce Keith'e 'gelin olmak üzere' hazırlandığını anlattı. Daniela'nın 6 kişilik ailesi, Raniere'in tarikatına katılmak için Meksika'dan ABD'ye taşındı ve Albany'ye yerleşti. Daniela ifadesinde şunları söyledi: "Daha önce kimseyle cinsel ilişkiye girmemiştim öpüşmemiştim bile. Keith'i de hiç bu şekilde düşünmemiştim ama üstü kapalı da olsa bazen benimle flört ettiğini anlayabiliyordum. Şimdi biliyorum ki, beni 'gelini olmaya' hazırlıyormuş. Öncü haftasında Rainere'e sunuldum, sonrasında ilişkimiz cinsel ilişkiye evrildi."

Tarikat üyelerinden 42 yaşındaki Lauren Salzman, Daniela'nın kilo aldığı için iki yıl boyunca bir yatak odasında tek başına hücre hapsine mahkum edildiğini anlattı. Daniela'nın, iki yıl boyunca Raniere'den başka kimseyi görmesine izin verilmedi. Bu gruba katılmak isteyen kadınlar, kendileriyle ilgili çok gizli bir bilgiyi efendilerine verme şartıyla tarikata kabul ediliyordu. Bu şartın sebebi ise gerekirse bu bilgileri kadınlara karşı kullanmaktı. Bilgilerin arasında kendisinin ya da ailesinin cinsel ilişki sırasında çekilmiş fotoğrafları ve videoları da vardı.

Efendilerinin baş harflerini vücutlarına kazıyorlardı

DOS grubunun üyeleri, Raniere'in isim ve soyisminin baş harflerini leğen kemiklerinin üzerine dağlayarak kazıyordu. Grubun diğer üyeleri, gruba yeni katılan kadınlara bu işlemi yaparken kamera kaydı da alınıyordu. Yaklaşık yarım saat süren bu işlem sırasında, K ve R harfleri vücutlarına kazınan 'köleler'in tamamen çıplak olması isteniyordu.

Avukatından olay açıklama

Raniere'in avukatlarından Mark Agnifilo, kadınların bu işleme gönüllü olarak katıldığını iddia etti. Agnifilo, videoları izlemeyi teklif ederek "Böylece kadınların buna zorlanıp zorlanmadığını, bunu isteyerek yapıp yapmadığını görmüş oluruz" dedi.

