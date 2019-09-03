Cinsel ilişki skandalı patlamıştı! Rus güzelden Malezya Kralı'na tehdit

MALEZYA Kralı Sultan 5. Muhammed, 2018'de Rus eski güzellik kraliçesi Oksana Voevodina ile evlendi. Kral, tepki çeken aşkı yüzünden tahttan bile feragat etmişti.Mayıs ayında doğum yapan Rus kraliçenin bebeğinin ise Kral'dan olmadığı dedikoduları gündeme geldi. Sonrasında ise cinsel ilişki skandalı patlak verdi.27 yaşındaki Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina'nın katıldığı televizyon programlarındaki cesur pozlarının Kralın tahtı bırakmasına yol açtığı düşünülüyordu. Oksana Voevodina'nın, evlilikten haftalar önce Rusya merkezli televizyon kanalı TNT'de yayınlanan komedi programına katıldığı ve programda bikinisi ile poz verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.11 kişinin lüks bir villada yaşadıklarını konu alan bir başka programda Ksenia-Nikol adlı yarışmacı, yarışmadaki bir diğer isim Elisey Polischuk ile oldukça yakınlaşmış ve havuzda cinsel ilişkiye girmişti. Bazı iddialara göre Ksenia-Nikol adlı yarışmacının gerçek kimliği Oksana'ydı ve yarışmaya katılan bir isim de bu kişinin Oksana olduğu yönünde açıklamalarda bulundu.Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'in 70 yaşındaki annesi Tengku Anis Almarhum Tengku Abdul Hamid ve diğer Malezya sultanları, Krala tahtı bırakması için baskı uyguladı. Eski Malezya kralı ise evliliğine son verdi. Hatta ailesinin 5. Muhammed için yeni bir gelin bile seçti.Ayrılık hikayesinde son hamle ise Rus güzelinden geldi. Moskova'da bebeği Leon'la yaşayan Voyevodina'nın sosyal medya mesajıyla Kral'a resmne gözdağı verdi.Rus güzel mesajında, "Herkesin gerçekten bize ne olduğunu bilmek istediğini biliyorum. Belki, gerçeği söylersem kendimi daha iyi hissedeceğim... Fakat kimseyi incitmek istemiyorum." dedi.2015 yılında "Miss Moscow" seçilen Oksana Voevodina, geçen yıl haziran ayında Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ile gizlice evlenmişti. Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed, Oksana Voevodina uğruna tahttan vazgeçmişti. Voevodina, da aşkı uğruna Müslüman olmuştu. Şimdi bu kareler tarih oldu. Oksana'nın dünyaya getirdiği Leon bebeğin tüm masraflarını ise 5. Muhammed karşılıyor.