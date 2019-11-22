Cinsel ilişki sırasında gaz maskesi takınca canından oldu!

2018 yılında, Yeni Zelanda'ya turistik seyahati sırasında, internetten tanıştığı erkek arkadaşı tarafından katledilen ünlü milyoner David Millane'ın kızı Grace Millane'nın ölümüne dair çarpıcı gelişmeler yaşandı.Yeni Zelanda'ya geldikten bir süre kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisinin cesedi, toprağa gömülü bir bavulun içinde bulunmuş, talihsiz kızın sevenleri yasa boğulmuştu.Yapılan araştırmalar sonucu Grace Millane'nın internet üzerinden tanıştığı erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.Genç kız ile 2018 yılının yaz ayında tanıştığını söyleyen zanlı, davada Grace Millane'nın cinsel fantezileri olduğunu öne sürdü. Zanlının ifadesine göre, Grace Millane cinsel ilişki esnasında farklı şeyler denemek isteyip gaz maskesi taktı. Bir süre sonra nefes alamamaya başlayan Millane, boğularak öldü.Cesetten nasıl kurtulacağına dair Google'dan araştırma yapan 27 yaşındaki zanlı, genç kızı bir bavula koyarak otelden ayrılmış, sonrasında bavulu ormanlık bir alana gömmüştü.Zanlının avukatı "Her şey karşılıklı rıza ile olmuş. Sonrasında olanlardan hoşlanmamış olabilirsiniz ama bu müvekkilimi katil yapmaz'' diyerek müvekkilini savununca duruşma salonunda tepki topladı.Zanlının, Grace'in hesabını daha önce de takip ettiği ve paylaşımlarının altına "Çok güzel ve göz alıcısın" yorumunda bulunduğu belirlenmişti.