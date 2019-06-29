Cinsel ilişki robotu fabrikası, görenleri şaşkına çeviriyor!

Çin'de bulunan cinsel ilişki robotlarının üretildiği fabrikaya ait görüntüler, görenlerin tüylerini ürpertiyor.

Cinsel ilişki robotu fabrikası, görenleri şaşkına çeviriyor!
banner404

ÇİN'in Guangdong bölgesinde bulunan bir fabrikada; işçiler, insan formuna sokulan cinsel ilişki robotlarını müşterilerin beğenisine sunuyor. Parçaları birleştirerek üretilen robotlarda yaşlı, genç, sarışın, esmer gibi birçok seçenek bulunuyor. Bacakların birbirinden farklı hareket etmesini sağlayan modlar da mevcut.Robotları üreten firmanın sohbet edebilen robotlar hakkında ortaya attığı iddia ise tartışılacak türden... Firma, sohbet edebilen robotlar sayesinde, insanların sosyallikten uzaklaşacağını ve böylece robotlarla cinsel ilişkiye girmek için evde daha fazla vakit geçireceklerini iddia ediyor. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çocuk parkında korku dolu anlar! Yılanlar duvardan...
Çocuk parkında korku dolu anlar! Yılanlar duvardan...
  1. YAŞAM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479