Cinsel ilişki robotlarının çalıştığı geneleve tepki yağıyor!

ABD'nin Teksas eyaletinde, cinsel ilişki robotu satın almadan önce onu denemek isteyen müşterilere kolaylık sağlamak için açılan özel bir genelev bulunuyor!

Cinsel ilişki robotlarının çalıştığı geneleve tepki yağıyor!
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ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston kentinde, cinsel ilişki robotlarını denemek isteyen müşterilerin rahat etmesi için açılmış olan özel bir robot genelevi var. Tecavüze özendirdiği gerekçesiyle ülkedeki birçok muhafazakar tarafından kapatılması istenen genelevde, cinsel ilişki robotlarının fiyatı zaman zaman 15 bin lirayı buluyor.Markanın sahibi Yuval Gabriel, dindar kesimden gelen tepkileri umursamıyor ve ABD'de 2020 yılına kadar 10 genelevi daha açmayı planlıyor.Cinsel ilişki robotu denemek isteyen müşterilere kabarık ücretler karşılığında hizmet veren Gabriel, en ucuz robotlar için deneme seanslarının saatini 140 TL'den başlatıyor ve seansın uzaması halinde ücreti de arttırıyor.Genelev ilk açıldığı yıllarda kapatılması için binlerce imza toplanmıştı ancak Yuval Gabriel bunu pek umursamadığını söyledi.

Çünkü Gabriel'in söylediğine göre bu işletmedeki her şey yasal...

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