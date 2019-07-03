Cinsel ilişki için en uygun saat belirlendi!

İNSANLARIN büyük bir çoğunluğu seks için en uygun zamanın gece olduğunu söyler ve genelde de en sık geceleri cinsel ilişkiye girilir. Ancak metabolizması saat başı değişen insanın seks için en uygun zamanı bilinenin aksine gece değil, sabah saatleri...

İnsanın metabolizması 24 saat içinde sürekli değişim gösteriyor. Biyologlar ve farmakologların “kronobiyoloji” adını verdikleri bu durum, kişinin duygusal hayatında da farklılıklara neden oluyor. Örneğin; sabah çok enerjik, sevgi dolu, aşk cıvıltıları ile doluyken, akşam verimlilik ve motivasyon en aza düşebiliyor. Kronobiyolojiye göre seks için en iyi zaman, sabah saat 08.00 olarak belirtilmiş. İşte metabolizmamızın saat saat durumu...

SAAT 06:00

Kortizon salgılamasıyla organizma uyanır. Metabolizma hareketlenir, o günün işleri için enerji ve protein hizmete hazır olur.

SAAT 09:00

Bu saat cinsel yaşamınız için en iyi zamandır. Çünkü bezler fazla miktarda hormon salgılarlar. Romatizması olanlar organlarındaki ağrıyı daha kuvvetli hissederler.

SAAT 11:00

Vücudumuzun tam formunda olduğu bir saattir. Kalp ve dolaşım o kadar zinde durumdadır ki, yapılan muayenelerde kalpteki bir bozukluk dahi gözden kaçabilir.

SAAT 13:00

Vücut formdan bir hayli düşmüştür. Verimlilik tüm gün ortalamasının yüzde 20 aşağısındadır. Bütün organlar en alt düzeyde çalışır.

SAAT 15:00

Yeni işlere hazır olun, enerjimiz geri gelmiştir. Belleğimiz tam formundadır. İkinci kez verimliliğe yaklaşırız, ama bu verimlilik sabahkinden azdır.

SAAT 20:00

Karaciğerdeki yağ düzey düşer ve kirli kan kalbe, her zamankinden daha fazla akar. Alerjisi olanlar ve astımlılar ilaçlarını bu saatte almalıdırlar.

SAAT 21:00

Sindirim organlarının günlük görevi sona ermiştir. Davetleri sevenler dikkatli olmalıdırlar

SAAT 23:00

Organizma, gün boyunca aktif bir şekilde faaliyet gösteren stres hormonunun salgılamasını durdurur. Bu saatte sakinleşiriz.

SAAT 24:00

Uyuduğumuz sırada der hücreler durmadan çalışır, gündüz olduğundan daha sık bölünürler. İlk rüya safhası başlar.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 12:22