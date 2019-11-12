Cinsel ilişki fantezisi genç çiftin sonu oldu! Metal çubukla saldırdı

8 yıldır ilişki yaşayan Roderick Deakin-White ve Amy Parsons çifti nişan hazırlığındaydı ve Londra'daki evlerinde birlikte yaşayarak evlilik provası yapıyordu.Ancak 38 yaşındaki Roderick Deakin-White'ın tuhaf bir fetişi ortaya çıktı. Roderick Deakin-White, cinsel ilişki sırasında kadın kıyafetleri ve iç çamaşırları giymekten hoşlanıyordu.Nişanlısı bu duruma uzun bir süre katlandı ve alışmaya çalıştı. Ancak ne kadar uğraşsa da başaramadı ve Amy, nişanlısını bu alışkanlığıyla kabul edemedi.İlişkisinde mutsuz olan 34 yaşındaki Amy, iş yerinden tanıdığı James Saunders ile gizli bir ilişki yaşamaya başladı. İkili gizlice buluşup görüşüyordu.Roderick, nişanlısı Amy'nin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendiğinde öfkeden deliye döndü ve Amy ile tartışmaya başladı.Tartışmak istemeyen genç kadın, banyoya gitti ve duşa girdi. Ancak başına gelecek korkunç olaylardan habersizdi.Nişanlısı banyodayken evde metal bir çubuk bulan Roderick, genç kadını duştayken dövmeye başladı. Kendini kaybeden adam, Amy'yi kanlar içerisinde kalıncaya dek dövdü. Genç kadının çenesi yerinden çıktı, dişleri kırıldı. Omzunda ve kaburgalarında kırıklar meydana geldi."Benimle zıtlaşıyordu, konuşmamız tartışmaya, tartışmamız kavgaya döndü. Üzerime gidiyor ve tepemi attırıyordu. Ne yaptığımı bilmiyordum o yüzden de olanları tam olarak hatırlayamıyorum.""Düşünerek karar vermiyordum, sadece yapıyordum. Elime geçirdiğim objeyi alıp ona saldırdım. Yaptığım şeyle yaşamak zorunda olmak benim için yeterince travmatik. Ona banyodayken vurmaya başladığımı hatırlıyorum. Ve ben ona vurdukça onun yavaşça yerde kaymaya başladığını.""Kanı hatırlamıyorum. Ve sesleri de... Küvetin içinde ayakta duruyordu, ona vurmaya başladım. Bir süre sonra artık ayakta duramamaya ve kaymaya başladı. Bunları hatırlıyorum. Kanın görüntüsünden nefret ederim."Deakin-White, kasıtsız adam öldürme suçunu kabul ediyor ancak cinayet suçlamasını reddediyor. Savcılık ise adamın direkt olarak zarar vermek istediğini, öldürmek için saldırdığını ileri sürüyor ve zanlıyı eylemlerinin sorumluluğunu almayarak inkar etmekle suçluyor.Mahkemede saldırının çok canice ve şiddetli olduğunu anlatmak için Roderick Deakin-White'ın nişanlısı Amy Parsons'a saldırdığı metal çubuğun ikiye ayrılmış olduğunun da altını çizildi ve kayıtlara geçmesi istendi.Mahkemede saldırının çok canice ve şiddetli olduğunu anlatmak için Roderick Deakin-White'ın nişanlısı Amy Parsons'a saldırdığı metal çubuğun ikiye ayrılmış olduğunun da altını çizildi ve kayıtlara geçmesi istendi.