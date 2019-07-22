Cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! İzleniyorsunuz

YENİ yapılan ortak çalışmada, ABD'li teknoloji devi Microsoft, Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi'nin imzası bulunuyor. Araştırmacılar, datayı üçüncü taraflara yönlendiren izleme araçlarını ortaya çıkaran 'webXray' adlı aracı kullanan 22 bin 484 cinsel içerikli siteyi inceledi. New York Post'un haberine göre; araştırma sonucu cinsel içerikli yayın yapan internet sitelerinde izlenme çok yaygın. Bu sayfaların yüzde 93'ü kullanıcı datasını üçüncü taraflara sızdırıyor. Araştırmacılar, Google ve ona ait başkaca yayınların, dijital dünyanın en çok takip edilen cinsel içerikli sitelerinin yüzde 74'ünde izleyicisi bulunuyor. Facebook'ta bu oran yüzde 10, Oracle şirketinde ise yüzde 24 olarak tespit edildi. Çalışmaya göre; web tarayacınızı "gizli" modda açtığınızda bile bu data üçüncü taraflara aktarılıyor.