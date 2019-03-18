Cinsel içerikli rüya görmenin sebepleri

RÜYALAR; çocukluğumuza kadar uzanan ve bilinç dışımıza ittiğimiz, bastırdığımız ve kökeninde cinsellik ve saldırganlık gibi dürtüleri barındırır. Bilinç dışımızda saklı, düşünce, his, korku, kaygı ve arzuların, kısa bir süre için de olsa bilinç düzeyine çıkmasıdır. Psikoterapist Dr. Cem Keçe, neden cinsel içerikli rüyalar gördüğümüzü ve rüyaların altında yatan nedenleri anlatıyor.

Rüyalar bilinç dışımıza açılan kapılardır. Bilinç dışı; ayıp, günah, yasak tanımaz. Bu nedenle rüyalar kişinin kendi kendine bile itiraf etmediği arzuları barındırır. Ayrıca rüyalar; uyanıkken aklımızı kurcalayan kaygı ve düşünceleri içeren zihinsel işleyişlerin bir sonucu da olabilir.

Rüyaları gizil anlamlı rüyalar ve görünür içerikli rüyalar olmak üzere ikiye ayırmak gerekiyor. Gizil anlamlı rüyalar; bilinç dışı ve alt beyin rüyalarıdır ve sembolik anlamlar taşırlar. Takıntılar sembollerle ifade edilirler ve takıntıların daha az oluşması için; iki yaşından sonra çocukların, kardeşleri, anne ve babaları ile aynı yatakta yatmamalarını öneriyoruz. Vajinismustan erken boşalmaya kadar cinsel terapide yaptığımız psikolojik yorumları bu rüyalar üzerinden yaparız. Örneğin penis; rüyalarda bir yılan, uzun bir ağaç ya da sivri uçlu kalem şeklinde sembolize edilebilir. Görünür içerikli rüyalar ise; günlük hayatımızda duyduğumuz, yaşadığımız olaylarla bağlantılı olarak gördüğümüz üstbeyin rüyalarıdır. Patronuna kızan bir işçinin rüyasında patronunu döverken görmesi buna örnek olarak verilebilir.

CİNSEL İSTEKLERİN UZUN SÜRELİ KARŞILANMAMASINDAN KAYNAKLANABİLİR

Cinsel içerikli rüyalar toplumda pek iyiye yorumlanmaz, çok yanlış bir şekilde tatsızlıklara, sıkıntılara ve dedikodulara işaret eder. Rüyaların görüldüğü REM uykusuna etkili moleküller arasında; asetilkolin, dopamin, dimetiltriptamin veya seks hormonları olarak bilinen östrojen ve testosteron vardır. Seks hormonlarının düzeyleri, FSH ve LH adlı moleküller tarafından kontrol edilir. LH hormonu, erkeklerde testosteron sentezini artırır. Rüyaların cinsel içeriği ve erkeklerde görülen cinsel organ sertleşmesi bu mekanizma ile meydana gelir. Cinsel içerikli rüyalar, genellikle cinsel isteklerin uzun süreli karşılanamamasına bağlı görülebilir.

UYKUDA BOŞALMA NEDİR?

Genç erkeklerde yani ergenlerde irade dışı düş azması adı verilen ve erkeğin elinde olmadan uykuda boşalması durumlarına sık rastlanır. Çünkü ergenlik döneminde hormonların etkisiyle ve cinsel fantezilerin yoğun kurulmasıyla fazla meni birikir ve meni kanalında bir gerilim doğurur. Bu da penisin sertleşmesini sağlar ve meninin boşaltılmasını gerektirir. Bu tür boşalmalarda zaman zaman rüya da görülür ve genç erkek uyandığı zaman rüyayı anımsamayabilir. Bu gençlerde kendi kendinden nefret etme, uykusuzluk, sinir krizleri, suçluluk duygusu veya huzursuzluk görülebilir.

RÜYADA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya yorumcularına göre eğer rüyanızda cinsel ilişkiye girdiğiniz kişi sevgiliniz ya da eşiniz ise hayallerinize kavuşacağınıza ama eğer tanımadığınız bir kişi ile cinsel birliktelik yaşıyorsanız bu durum itibarınızın sarsılacağına işarettir. (Rüya yorumcularının tabiri)