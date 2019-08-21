Cinsel içerikli film yıldızıydı, şimdi köprü altında farelerle yaşıyor!

GERÇEK adı Stephanie Sadorra olan Jenni Lee, 21 yaşındayken yetişkin filmlerinde başrol oynamaya başladı. En son 2016 yılında IMDb profiline göre 'Horny Housewives' başlıklı bir yetişkin filminde göründü.

Son 10 yıldır filmleri izleniyor ama 5 kuruş kazanmıyor!

45 bin kişinin halen sadece bir web sitesindeki cinsel içerikli filmlerine abone olduğu Lee'nin, son 10 yılda hiç para kazanmadığı ortaya çıktı.

Belgesel çekiminde ortaya çıktı!

39 yaşındaki film yıldızı Jenni Lee, tünellerle ilgili belgesel yapan bir TV ekibi tarafından, ortaya çıkarıldı. Bir zamanların yıldız ismi şimdilerde 'Dünyanın kumarhane başkenti' olarak tanınan Las Vegas'ın altında 200 mil uzunluğundaki bir tünelde sefalet içinde yaşıyor. Daha geçen hafta 26 yaşındaki cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda, "İnsanlar yetişkin filmlerinden milyonlar kazandığımı düşünüyor. Sektörde toplam kazandığım para 12.000 dolar ve sonrasında bir kuruş bile görmedim. Sektörden ayrıldıktan sonra normal bir iş bulmada yaşadığım zorluk... Korkunçtu!" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü Las Vegas Strip'in altındaki 200 kilometrelik tünel, yıllardır yüzlerce evsize ev sahipliği yapıyor.