Cinsel hayatı kötüye gidenlerin denemesi gereken bitkiler

ROKA

Bolca demir ve C vitanimi içeren roka, alyuvarlar için iyidir. Ayrıca cinsel gücü de artırır.

Vanilya

Merkezi sinir sistemine etki ederek kokusuyla uyarıcı etki yaratır.

Rezene

Rezene rahatlatıcı etkisinin yanında cinsel performansa da oldukça fayda sağlıyor. Rezene tohumundan içilen bir bardak çay cinsel hayatınızın tekrar canlanmasına yardımcı olacak.

Ginseng

Çin'de ilaç yapımında kullanılan ginseng; hormonal sistemi uyarır, erken yaşlanma sürecini yavaşlatır ve göz ardı edilemeyecek derecede iyi hissettirir.

Zencefil

Yüzyıllardır duyguları harekete geçirmek için hazırlanan içkilerin karışımında kullanılan zencefil insanı daha ateşli yapar. (Kanı sulandıran ilaç kullananların dikkatli olmaları gerekiyor. Yemeklerde baharat olarak kullanılabilir. Balla karıştırılıp yenilebilir. Bir hafta veya 10 gün kadar kullanılmalıdır.

Tarçın

İştah açıcıdır. Sinirsel rahatlık veren bir kokusu vardır. Gaz söktürücü ve antiseptik özellikleri vardır. Afrodizyak olarak da kullanılabilir. Kışın içilen bitki çaylarına konulabilir. Tarçın yağı hoş kokusundan dolayı masaj yağı olarak da kullanılabilir.

Karanfil

Doğal afrodizyakların en güçlülerinden biri olan karanfil tanesi, yorgunluğa da iyi gelir.

Polen

Son yıllarda afrodizyak olarak kullanılan polenin yapısında belli ölçüde testesteron ve diğer cinsiyet hormonları bulunuyor. Ayrıca içerisinde birçok vitamin, mineral ve aminoasit bulunur.