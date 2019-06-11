Cinsel gücü arttırsın diye ne içtiklerini duyanın midesi kalkıyor!

İNSANLIK tarihi ilkel dönemlerden bugüne, hep doğadan bir şeylerle tedavi olmaya, şifa bulmaya çalıştı, idrardan tutun da, böcek, akrep, taş, toprak ne varsa. Bunların çoğu deneyimlendi. İşte yeni bir şifa kaynağı: yılan şarabı. Niye mi şifa kaynağı? Çünkü yılan da geleneksel Çin tıbbı'nın baş köşesinde yer alan koca karı ilaçlarından.

Faydaları saymakla bitmiyor!

Geleneksel Çin Tıbbı diyor ki; yılanların etkileyici restoratif ve canlandırıcı güçleri vardır. Yılanla yapılan iksirlerle gençleşebilir, hayatınızı daha dinç yaşayabilirsiniz. Artık nasıl bir iksir ise bu yılanlar kelliğe de çare olabiliyormuş, yabancı sitelerde yılan yağı kürleri satılıyor ama bizim doktorlar olmaz öyle bir şey hurafedir diyorlar. Çin'in geleneksel tedavi yöntemlerine göre yılan önemli güçlendirici ve zindelik verici özelliklere sahip olarak görülüyor. Erkeklerin cinsel gücünü artırdığına inanılıyor. Bu nedenle Asya'da yılanlı yemekler oldukça yaygın. Hepimizin kaynının ortak problemi bel ağrısı deyince Çinli Lokman Hekim'ler hemen yazıyormuş reçeteye bu şaraptan, mezesi nedir bilinmez ama genel vücut ağrılarına iyi geliyormuş. Bu içkilere çoğu zaman tat vermesi için ginseng ve kurt üzümü gibi kuru bitki ve baharatlar da ekleniyor. Bazıları ise daha da ileri giderek yılanın başını kesip kanını ve safrasını içkisine katarak içiliyor. "Yılan şarabı" adı verilen bu içki Güneydoğu Asya'da yaygındır. Özellikle turistik caddeler ve alışveriş merkezlerindeki pazar tezgahlarında kobralar ve diğer sürüngenlerle dolu içki şişeleri dikkat çekmek amacıyla kullanılır. Yılan şarabı yapmak için canlı bir yılanın büyük bir alkol şişesine konarak boğulmasını gösteren bir YouTube videosu izleyenleri şoke etmiş ve Ağustos 2015'te viral olmuştu. Çok nadir de olsa bazı yılanların (kış uykusuna yatma özelliklerinden olsa gerek) şişe içinde aylarca canlı kaldığı ve kendilerini uyandıran kişiye dişlerini geçirdikleri görülmüştür.