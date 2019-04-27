Cinsel birlikteliğin bilinmeyen faydası

SAĞLIKLI cinsel birlikteliğin yaşanması için toplumdaki algının yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çeken özel bir üniversitenin Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi ve Cinsel Terapist Kenan Eren, "Cinsel birliktelik basite indirgenerek yaşanıyor.Çiftler, örf, adet, gelenek ve göreneklerden aldıkları bilgilere yenik düşerlerse cinsel işlev bozuklukları ortaya çıkar, istek azlığı olur" diye konuştu.

"ilişkiyi 'tensel' değil 'tinsel' ele almak lazım"

Sadece 'ten' üzerinden ele alınan ilişkinin çok uzun sürmeyeceğini belirten Dr. Eren, "Cinselliği tensel değil tinsel bir olgu olarak ele almamız lazım. Tinsel, 'ruhsal,zihinsel' demek. Sadece ten üzerinden oluşan cinsel birliktelik çok uzun sürmez ya da ilerlemesi çok zordur. İlişki tin üzerinden giderse o ten hep çekici gelir. Biz tenden başlatıyoruz, tenden tine ulaşmak zordur. Sağlıklı cinsellikten kastım, yaşanan ilişkinin, kişilerin kendi fantezilerini, düşüncelerin uygulayabildikleri bir mecra olması gerekiyor. Çünkü cinsellik, kişiden kişiye, kültürden kültüre değişir" ifadelerini kullandı.

‘’Kalp krizi riskini düşürüyor"

Cinsel birliktelik sırasında mutluluk salgılayan pek çok hormonun harekete geçtiğini söyleyen Dr. Eren,"Bizi huzurlu,güvende hissettiren, zevkin doruğuna taşıyan pek çok mutluluk hormonu ilişki sırasında salgılanır. Cinsel birliktelik gribi engeller evet koruyucu etkisi vardır. Çünkü immunoglobulin (antikor) devreye girer ve virüslere, olası enfeksiyon etkenlerine karşı bizi korur. Ayrıca kalp, damar hastalıklarına iyi gelir, kalp krizi riskini de düşürür" dedi.