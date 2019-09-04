Çin'deki rehine krizi akıllara Batman'daki otogar vahşetini getirdi

ÇİN'İN Nanning şehrindeki metro istasyonunda yaşanan rehine krizi güvenlik kameralarına yansıdı. Metro istasyonunda bir kadın, eli bıçaklı bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine gelen polis 2 saat boyunca bıçaklı adamı ikna etmeye çalıştı. Olay yerine getirilen keskin nişancı Zeng Hao kendini gizlemek amacıyla bir arkadaşının bacaklarının arkasında yüzü koyun yatarak nişan aldı. 2 saatin sonunda şüpheli elindeki bıçakla rehineye zarar verme girişiminde bulunduğunda, keskin nişancı adamı vurarak öldürdü ve rehineyi kurtardı.

"İLK DEFA BİR ŞÜPHELİYİ VURMAK ZORUNDA KALDIM"

SWAT (Özel Silahlar ve Taktikler Birimi) kaptanı olan Zeng Hao yaptığı açıklamada, "Olay yerine çağrıldığımda günlük eğitimimi yeni bitirmiştim. Nişan alabilecek en iyi yeri bulmak için eğitim ekipmanlarımı üzerimde tuttum. Müzakereleri dinleyerek yaklaşık iki saat orada kaldım. Ellerim ve omuzlarım birçok kez uyuştu ancak hedefe odaklanmayı başardım ve şüpheliyi kafasından vurdum. Çünkü şüpheli rehinenin arkasında oturuyor, onu tutuyordu. Şüphelinin kafasının sadece 10 santimetrelik bir bölümü görünüyordu. Başka bir yere nişan almak rehineye zarar verebilirdi. 19 yıldır polis memuruyum ve birçok rehine krizinde yer aldım. İlk defa bir şüpheliyi vurmak zorunda kaldım" dedi.Şahısla 2 saat boyunca müzakerelerde bulunan polis görevlisi Qi ise yaptığı açıklamada, "Şüpheli iletişim kurmayı ve konuşmayı reddediyordu. Ona nereli olduğunu ve neden bunu yaptığını sordum. Daha sonra kadının gitmesine izin vermesini istedim ve ona su ikram ettim. Ancak şüpheli her şeye hayır cevabı verdi" dedi. Zeng Hao ve arkadaşları başarılarından dolayı ödüllendirildi.

AKILLARA TÜRKİYE'DEKİ OTOGAR VAHŞETİNİ GETİRDİ

Çin'de metro istasyonunda yaşan rehine krizi güvenlik kameralarına yansırken, operasyon görüntüleri akıllara birkaç gün önce Batman'da bir otogarda yaşanan vahşeti getirdi.

POLİSLERİN OLAYA MÜDAHALE ETMEMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Batman otogarında meydana gelen olayda R.K. ve kardeşi A.K. Suat Yüksekbağ'ı bıçaklamış; yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermeyerek ölmesini beklemişti. Olay yerine gelen polisin R.K. ve A.K.'ya müdahale etmek yerine çevredeki kalabalığı dağıtmaya çalıştığı öne sürülmüştü.Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ve tepkilerin yükselmesi sonrasında polisler hakkında idari soruşturma başlatan Batman Valiliği, daha sonra "Bıçaklı saldırıya ilişkin kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen 5 polisin görevden uzaklaştırıldığı" açıklamasında bulunmuştu.