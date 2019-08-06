banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Çin'de ölümcül sel

Ülkenin orta kesiminde hafta sonu başlayan sağanak yağışlar sele yol açtı, en az 19 can kaybı var. Kurtarma ekipleri onlarca insana ulaşsa da altı kişi kayıp.

YAŞAM 06.08.2019, 11:10 Orçun Sarı
Çin'de ölümcül sel
banner404

ÇİN'İN orta kesiminde sağanak yağışların neden olduğu sellerde 19 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu. Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Inşı Tucia - Miao Özerk İli'nde bulunan Hıfıng ilçesinde pazar günü başlayan sağanak yağışlar, ani sel baskınına neden oldu. Kurtarma çalışmalarında 61 kişiye ulaşılırken, sel felaketinde 13 kişi hayatını kaybetti. Eyaletin Şıyan kentine bağlı Yünyang bölgesinde de selde 6 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, bu yaz şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selden 19 milyon 910 bin kişinin etkilendiğini belirtmiş, 1,3 milyon kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği kaydetmişti.

#çin #sel #ölümcül #Ölüm #Vahşet
Yorumlar (0)
35°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 06 Ağustos 2019
İmsak 04:27
Güneş 05:59
Öğle 13:08
İkindi 16:55
Akşam 20:07
Yatsı 21:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545