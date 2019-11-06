'Ciddi ilişki istemiyorum'' deyince vahşice katledildi!

ABD'nin Binghamton kenti, korkunç bir cinayetle sarsıldı. Haley Anderson isimli genç kız, flört ettiği gencin ciddi ilişki teklifini geri çevirince canından oldu.Üniversite öğrencisi Haley Anderson ile flört eden Orlando Tercero isimli adam, genç kıza artık ciddi bir ilişki istediğini ve flört sürecinin sonlanması gerektiğini söyledi ancak Anderson bunu istemedi.Çift, Orlando Tercero'nun Binghamton kentindeki evinde konuşurken tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Reddedilmeyi gururuna yediremeyen Orlando, genç kızın boğazına sarıldı.Talihsiz genç kız, Orlando Tercero'nun kollarında bir süre çırpındıktan sonra can verdi.Katil, cinayeti işledikten hemen sonra anavatanı Nikaragua'ya kaçtı. ABD, Nikaragua'ya Orlando'nun iadesi için talepte bulundu ancak Nikaragua, katili geri vermedi. Bunun üzerine duruşma, Nikaragua'da görülmeye başlandı.Video bağlantısıyla gerçekleşen duruşma, ABD medyası ve genç kızın yakınları tarafından dikkatle izlendi.Toplam 17 tanık, genç kızın, kıskançlık meselesi yüzünden öldürüldüğünü, Haley'in eski sevgilisiyle iletişimde olmasının Orlando'yu çıldırttığını anlattı.Olaya dair dikkat çeken bir detay ise katilin hapse girmemek için deli taklidi yapması oldu. Ancak uzmanlar tarafından hazırlanan raporda, Orlando Tercero'nun rol yaptığı ve zanlının akıl sağlığının gayet yerinde olduğu belirtildi.Kızının katilinin en ağır cezayı almasını isteyen acılı anne, "Kızım asla 40'lı ya da 50'li yaşlarını göremeyecek!" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Orlando Tercero, ABD'ye giriş yaptığı takdirde tutuklanacak ve ikinci derecede adam öldürmekten yargılanacak.