Cengiz Koçak Hezarfen'den 385 yıl sonra Galata Kulesi'nden atladı

EUROPEAN Outdoor Film Tour (EOFT) Turkey tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Galata Kulesi'den serbest atlayış olarak bilinen "base jump" atlayışı yaptı.
İlk denemesinde Galata Kulesi önünde bulunan boş alana inen Koçak atlayış denemelerine devam edecek.
28 Ekim'de yapılması planlanan atlayış hava muhalefeti nedeniyle ertelenmişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.