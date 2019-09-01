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Çarşıdan aldı 7 TL, eve geldi 600 bin TL
İngiliz bir adam kermesten ucuza aldığı vazoyu internetten satışa çıkarınca gerçeği öğrendi. Vazo,Çin İmparatoru için yapılmış bir tarihi eserdi ve çok değerliydi
YAŞAM 01.09.2019, 10:30 Enes Subaşı
İngiltere’nin Hertfordshire kontluğundan bir adam, kermesten 1 sterlin (7 TL) değerinde bir vazo aldı. Üzerinde Çince yazılar olan vazoyu internetten satışa çıkardı. Bir anda vazo için verilen fiyat teklifleri yarışa dönüştü. Şaşıran sahibi, hemen bir müzayede salonuna gitti. Burada antika uzmanına vazoyu gösterdi.
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