Çarşıdan aldı 7 TL, eve geldi 600 bin TL

İngiltere’nin Hertfordshire kontluğundan bir adam, kermesten 1 sterlin (7 TL) değerinde bir vazo aldı. Üzerinde Çince yazılar olan vazoyu internetten satışa çıkardı. Bir anda vazo için verilen fiyat teklifleri yarışa dönüştü. Şaşıran sahibi, hemen bir müzayede salonuna gitti. Burada antika uzmanına vazoyu gösterdi.