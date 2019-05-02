Cansız manken damacanadan sonra otobüs durağına tecavüz!

Asansörde damacana, ve cansız manken derken bir kişi otobüs durağına tecavüz etmeye kalkıştı.

Cansız manken damacanadan sonra otobüs durağına tecavüz!
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SOSYAL medyada paylaşılan bir video bu kadarına da artık pes dedirtti. Sokak ortasında üzerinde bir kadın görseli bulunan durağa yaklayan bir kişi kendisini kadın görseli ile tatmin etmeye çalışıyor. Sosyal medyada hızla yayılan ve kısa sürede büyük tepki çeken videoya yorum yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

Kesin otobüs durağı mini etekliydi tahrik etmiştir yoksa tecavüz edenin suçu yoktur.

Kedi

Köpek

Tavuk

Eşek

Damacana

Kavun

Limon

Şişe

Balon

Sünger

Rulman

Yukarıda maalesef hemcinslerimiz tarafından …..lere gün itibariyle “otobüs durağı” da eklenmiş bulunmaktadır.

Damacana, manken derken otobüs durağına da tecavüz ettiler sonunda. Evet otobüs durağı!

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