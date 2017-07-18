Canlı yayında televizyon tarihine geçen unutkanlık

TÜRKİYE'Yİ de kapsayan televizyon tarihinin 10 unutulmaz anı tek videoda derlendi. Görüntüler, kısa sürede izlenme rekoru kırdı.
Canlı yayın yapmak zor iş... Atcağınız yanlış bir adım ya da yapacağınız bir hata sizi bir anda sosyal paylaşım sitelerinin diline düşürebilir.
Televizyon tarihinde yaşanılan birbirinden ilginç 10 unutulmaz an tek video derlendi. Youtube'de izlenme rekoru kıran bu görüntüler izleyenleri hem güldürüyor hem de düşündürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.