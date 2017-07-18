Canlı yayında televizyon tarihine geçen unutkanlık

TÜRKİYE'Yİ de kapsayan televizyon tarihinin 10 unutulmaz anı tek videoda derlendi. Görüntüler, kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

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Televizyon tarihinde yaşanılan birbirinden ilginç 10 unutulmaz an tek video derlendi. Youtube'de izlenme rekoru kıran bu görüntüler izleyenleri hem güldürüyor hem de düşündürüyor.