Canlı yayında intihar etti

İzmir'in Aliağa ilçesinde 24 yaşındaki Vedat Yakupçebi, gemi tersanesine ait evde kendini iple asarak yaşamına son verdi. Yakupçebi, intiharını 01.00 sularında sosyal medyadan canlı yayın başlatarak takipçilerine izletti

Canlı yayında intihar etti
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İstanbul'un Tuzla ilçesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Vedat Yakupçebi, çalışmak için İzmir'in Aliağa ilçesine gitti. Burada gemi tersanesine ait bir evde kalan Yakupçebi, önceki gece saat 01.00 sularında sosyal medyadan canlı yayın başlatarak, intihar etti. Videoyu seyreden arkadaşları, emniyet güçlerine haber verdi. Eve giden ekipler, gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Henüze belirlenemeyen bir nedenle hayatına son veren Vedat Yakupçebi'nin cenazesi uçakla İstanbul’a getirilerek, ailesine teslim edildi. Askerden firar ettiği öğrenilen ve tersanede kaçak çalıştığı ileri sürülen Yakupçebi'nin intihar görüntüleri sosyal medya hesabından silindi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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