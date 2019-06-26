Canlı yayında "Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe öğretmen için son karar!

3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.

AYŞE ÖĞRETMENİN DURUŞMASI YENİDEN GÖRÜLDÜ

Bir televizyon programında 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla mahkum edilen ve daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilerek tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik'in duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü.

"ÇOCUKLAR ÖLMESİN"

Çelik savunmasında, " Sessiz kalmayın . İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Görün, duyun ve artık bize el verin Yazık; insanlar ölmesin , çocuklar ölmesin, insanlar ağlamasın" dedi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Savcı AYM kararını esas alarak Çelik'in beraatini talep etti. Mahkeme heyeti ise Çelik'in beraatine karar verdi.