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Canlı yayında bomba itiraf: 6 ayda bin kadınla cinsel ilişkiye girdim

Amerikalı rap şarkıcısı Blueface, katıldığı radyo programında son altı ayda bin kadınla birlikte olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı.

YAŞAM 09.08.2019, 15:27 Melike Temir
Canlı yayında bomba itiraf: 6 ayda bin kadınla cinsel ilişkiye girdim
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SON zamanlarda yıldızı parlayan Amerikalı rap şarkıcısı Blueface, dün katıldığı Los Angleste yayın yapan bir radyo röportajında son altı ay için 1000 kadınla beraber olduğunu söyledi.

"BAZEN ÜÇ, BAZEN DE DÖRT KADINLA AYNI ANDA İLİŞKİYE GİRDİM"

Program sunucusunun 'Altı ay içinde nasıl bu kadar sayıda kadınla ilişki yaşayabildin' sorusuna Blueface, bazen iki kadınla, bazen üç kadınla bazende dört kadınla aynı anda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyerek cevap verdi.

İKİ KADINLA AYNI EVDE KALIYOR

Blueface, ayrıca çocuğunun annesi ve kız arkadaşı ile aynı evde yaşadıklarının ve ilişki yaşadığı her iki kadınında bu durumu doğal karşıladıklarını söyledi.

#canlı yayın #itiraf #cinsel ilişki #Blueface
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