Canlı yayında bomba itiraf: 6 ayda bin kadınla cinsel ilişkiye girdim
Amerikalı rap şarkıcısı Blueface, katıldığı radyo programında son altı ayda bin kadınla birlikte olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı.
YAŞAM 09.08.2019, 15:27 Melike Temir
SON zamanlarda yıldızı parlayan Amerikalı rap şarkıcısı Blueface, dün katıldığı Los Angleste yayın yapan bir radyo röportajında son altı ay için 1000 kadınla beraber olduğunu söyledi.
"BAZEN ÜÇ, BAZEN DE DÖRT KADINLA AYNI ANDA İLİŞKİYE GİRDİM"
Program sunucusunun 'Altı ay içinde nasıl bu kadar sayıda kadınla ilişki yaşayabildin' sorusuna Blueface, bazen iki kadınla, bazen üç kadınla bazende dört kadınla aynı anda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyerek cevap verdi.
İKİ KADINLA AYNI EVDE KALIYOR
Blueface, ayrıca çocuğunun annesi ve kız arkadaşı ile aynı evde yaşadıklarının ve ilişki yaşadığı her iki kadınında bu durumu doğal karşıladıklarını söyledi.
35°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 10 Ağustos 2019
|İmsak
|04:32
|Güneş
|06:03
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:54
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|1
|3
|2. Bournemouth
|0
|0
|3. Arsenal
|0
|0
|4. Aston Villa
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Burnley
|0
|0
|7. Chelsea
|0
|0
|8. Crystal Palace
|0
|0
|9. Everton
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Sheffield United
|0
|0
|15. Southampton
|0
|0
|16. Tottenham
|0
|0
|17. Watford
|0
|0
|18. West Ham
|0
|0
|19. Wolverhampton
|0
|0
|20. Norwich City
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0