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Çanakkale'den Yunanistan'a gitmek isteyen 80 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 80 düzensiz göçmen yakalandı.

YAŞAM 19.08.2019, 17:41 Toygar Dim
Çanakkale'den Yunanistan'a gitmek isteyen 80 mülteci yakalandı
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AYVACIK ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koruoba köyü ve Koyunevi köyü sahillerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin kullandığı otobüs ile 2 otomobile el konulurken araçlarda yapılan aramalarda bir bot ile bot motoru ele geçirildi.

Göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği tespit edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

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