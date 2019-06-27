Camide üniversiteli kızı zorla öpen sapık: Manevi kızlarımı Mevlana'ya götürürüm

KONYA'da, namaz kılmak için camiye giren üniversite öğrencisi K.Y.'yi (20) zorla öpüp, sarıldığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan emekli Mazhar O.'nun (62) ifadesi ortaya çıktı. Obsesif kompulsif bozukluk (takıntılı yineleyici düşünce) hastası olduğunu öne süren Mazhar O., tacizde bulunduğu kıza, kendi kızının yıllar önce öldüğünü söylediğini belirterek, "Yıllar önce kızımın öldüğünü ve üzüldüğümü söyledim. Kendisine manevi kızım olur musun, dedim. O da 'tamam' dedi benim elimi öptü. Ben de onun yanaklarından öptüm. Kıza Kur'an-ı Kerim verdikten sonra öpüp, öpmediğimi başka bir yerine dokunup, dokunmadığımı hatırlamıyorum" dedi. Olay, 21 Haziran Cuma günü saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki camide meydana geldi. Üniversite öğrencisi K.Y., iddiaya göre, öğle namazını kılmak için caminin kadınlar bölümüne girdi. Namaz kılan genç kızın yanına, Kur'an- Kerim okurken, emekli Mazhar O. geldi. "Benim ellerimi çok alim öptü, sen de öp" diyen Mazhar O., kızın kabul etmemesi üzerine cep telefonu numarasını istedi. Mazhar O., numarasını da vermeyen K.Y.'nin bu kez sırtını okşayıp, zorla yanaklarından öptü. Kıza yanağını uzatıp, öpmesini isteyen Mazhar O., reddedilince yine zorla sarıldı.

"MANEVİ KIZLARIMI MEVLANA'YA GÖTÜRÜRÜM"

Camiden ayrılan K.Y., polis merkezine giderek, şikayette bulundu. Genç kız, polise şu ifadeyi verdi: "Namaz kılmak için gittiğim camide yanıma tanımadığım 60 yaşlarında biri geldi. Bana ne yaptığımı, hangi okulda okuduğumu sordu. Ben cevap vermedim. Kendisinin camiyi temizlediğini söyledi. 'Benim bu ellerimi çok alim öptü, sen de öp' dedi. Ben öpmek istemeyince eliyle elimi tutup, elini öptürüp alnına koydu. Bunun üzerine rahatsız olup ayağa kalktım. Elindeki çantadan hadis kitabı çıkarıp bana verdi. El yazısıyla yazılmış duaları çıkartıp bunların fotoğrafını çek dedi. Dua göndermek için benim telefon numaramı istedi. Ben numaramı vermedim. Bugün işin yoksa Mevlana'ya gidelim, dedi. 'Manevi kızlarımla Mevlana'ya giderim' dedi. Ben, hayır deyince bana sarılıp elleriyle sırtımı okşadı. İki yanağımdan öptü. Kendi yanağını uzatıp, hadi sen de öp, dedi. Öpmeyince tekrar 'Mevlana'ya gidelim mi?' dedi. Benim korktuğumu anlayınca korkma diyerek beni rahatlamaya çalıştı. Gideceğimi söyleyince caminin içerisinden aldığı Kur'an-ı Kerimi bana verdi. Tam gideceğim esnada bana tekrar sarıldı, kucakladı ve iki yanağımdan öptü. Hemen camiyi terk ettim." K.Y.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, Mazhar O.'yu kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Mazhar O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BENDE TAKINTI HASTALIĞI VAR"

Mazhar O. ifadesinde kendisinde obsesif kompulsif bozukluk hastalığı olduğunu öne sürerek, "Emekliyim. Psikolojik rahatsızlığım var. Bana takıntı hastalığı teşhisi konuldu. Ara sıra o camiye namaz kılmaya giderim. Olay günü yine namaz kılmak için o camiye gittim. Buranın sorumlusu, bana daha önce Kur'an-ı Kerim isteyen olursa verirsin demişti. İsmini sonradan öğrendiğim genç kız benden Kur'an istedi. Ben de kendisine burada bulunanlardan bir tanesini verdim. Kendisine, yıllar önce kızımın öldüğünü ve üzüldüğümü söyledim. Kendisine manevi kızım olur musun, dedim. O da 'tamam' dedi benim elimi öptü. Ben de onun yanaklarından öptüm. Kıza Kur'an-ı Kerim verdikten sonra öpüp öpmediğimi, başka bir yerine dokunup dokunmadığımı hatırlamıyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 14:05