Cami minaresinde intihara kalkıştı, bayıldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, intihar etmek için çıktığı caminin minaresinde bayılan Ecevit A., hastaneye kaldırıldı.

Cami minaresinde intihara kalkıştı, bayıldı
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OLAY, saat 23.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar mahallesindeki Orman Camii’nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Ecevit A., caminin minaresine çıkarak intihar etmek istedi.Ecevit A.’yı görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri önlem amacıyla hava yastığı açarken, polis ekipleri ise minaredeki Ecevit A.’yı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Ecevit A. minarede baygınlık geçirdi.Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ecevit A., Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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