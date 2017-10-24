Çamaşır yıkarken yapılan 7 hata

1-Fazla sıcak suda çamaşır yıkamak

ÇAMAŞIRLAR ılık suda yıkandığında şekil ve renk kaybı minimuma iner. Yüksek sıcaklık çamaşırların şeklini ve rengini kaybederek daha hızlı eskimesine neden olur. Ayrıca ılık su, lekeleri çıkarmada sıcak su kadar etkilidir.

2- Çamaşır makinasını yoğun lekelilerle doldurmak

Çok lekeli olan çamaşırlar ön yıkamada bekletilerek yıkanmalıdır. Çok lekeli çamaşırlar, elde leke çıkarıcı deterjanlarla yıkanmalıdır. Koltuk altı lekelerini limon suyu yardımıyla çıkarabilirsiniz. Çim lekesi ise sirke ve deterjan karışımıyla kolayca çıkacaktır.

3- Fazla deterjan ve yumuşatıcı kullanımı

Fazla deterjan veya yumuşatıcı makinanın haznesini tıkayarak kötü koku oluşmasına neden olabillir. Çok kirli çamaşırları fazla deterjanla yıkamak yerine çift yıkamayla normal ölçüde deterjan kullanarak yıkamak iyi bir seçenektir.

4- Narin çamaşırları makinede yıkamakNarin çamaşırları makinede yıkamak

Çamaşır makinasında normal yıkama işlemi sutyenlerin şeklini kaybetmesine neden olur. Bu nedenle, sutyen gibi hassas çamaşırları elde yıkamak iyi bir yöntemdir. Makinenizin hassas çamaşırlar bölümünde düşük ısıda ve sıkma olmaksızın yıkama işlemi bu tip çamaşırlar için uygundur.

5-Elastan, tayt ve likralılarda çamaşır suyu kullanmak

Çamaşır suyu, çamaşırların yıpranmasına neden olabileceğinden kullanımı minumum düzeyde olmalıdır.Elestan, tayt ve likralılarda çamaşır suyu şekil kaybına yol açar.Bu tip çamaşırları soğuk suda, yumuşatıcısız yıkamalısınız.

6- Kotları sık yıkamakKotları sık yıkamak

Kot söz konusu olduğunda makinede yıkama işlemine rengin korunması için son vermelisiniz.Eğer kotlarınızı makinede yıkamak konusunda ısrarcıysanız, 6 ayda sadece 2 kere yıkama yapmalısınız.Kotlar için en uygun yıkama şekli elde yıkamadır.

7- Çamaşır makinası bakımını aksatmak

Çamaşır makinası bakımını aksatmakKir, deterjan atıkları ve makinenin zamanlar kireçlenmesi gibi faktörler makinenin ömrünü azaltacaktır. Buna engel olmak için; - Makinenin kapağını yıkama sonrası havalanması için açık bırakın.- Makinenin kapağındaki silikonun arasında biriken kalıntıları temizleyin.- Deterjan konulan bölmeyi ayda bir yıkayın.- Ayda bir makineyi içine sirke ve deterjan dökerek çalıştırın.